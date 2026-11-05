search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 08:59

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το… μυστήριο με τον Βανς και το «μπάσιμο» ΝτεΣάντις

05.11.2026 08:59
VANCE_DESANTIS
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ προκάλεσε εσωκομματικές ανακατατάξεις και έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και στην αποτυχία της κυβέρνησης να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την οικονομική της πολιτική.
  • Η δημόσια παρέμβαση του Βανς θεωρείται από αναλυτές ως μια προσπάθεια τοποθέτησής του στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.
  • Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της εκλογικής ήττας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκλογική δυναμική του κόμματος για την επόμενη δεκαετία.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε μια διαφορετική στάση, εστιάζοντας σε έργα προσωπικής προβολής στον Λευκό Οίκο και δηλώνοντας ότι δεν θα άλλαζε τις στρατηγικές επιλογές της διακυβέρνησής του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ οδηγεί σε βαθιές ανακατατάξεις στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επιχειρεί ήδη να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του κινήματος MAGA και να τοποθετηθεί στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2028.

Σε ανάλυσή του, το CNN περιγράφει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, λίγες ώρες μετά την απώλεια τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Ενώ ο πρόεδρος εμφανιζόταν να απολαμβάνει την πρόοδο των εργασιών στη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, ο Βανς προχωρούσε σε μια ασυνήθιστα αιχμηρή πολιτική παρέμβαση, αποδίδοντας την εκλογική ήττα στον πόλεμο με το Ιράν και στην αδυναμία της κυβέρνησης να πείσει τους Αμερικανούς για την οικονομική της πολιτική.

Αντιθέσεις

Σύμφωνα με το CNN, η παρέμβαση αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όπως σημειώνει συνιστά την πρώτη ουσιαστική κίνηση του Βανς για να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά τον Τραμπ. Η εικόνα από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ήταν ενδεικτική. Ο Τραμπ παρακολουθούσε την τοποθέτηση της τελευταίας δοκού στην οροφή της υπό κατασκευή αίθουσας χορού, σε μια ημέρα που ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ χαρακτήρισε «ημέρα γιορτής».

«Φανταστείτε πολυελαίους παντού εδώ σύντομα. Φανταστείτε μαρμάρινο δάπεδο. Ω, θα είναι πανέμορφο. Αυτό θα είναι το πιο όμορφο κτίριο», δήλωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται ή να αδιαφορεί για το γεγονός ότι η προσήλωσή του σε ένα έργο προσωπικής προβολής συμβόλιζε την απόσταση της κυβέρνησής του από τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών. Το αυξημένο κόστος ζωής και οι τιμές των καυσίμων είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας που συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια στιγμή, ο Βανς καλούνταν να αντιμετωπίσει μια διαφορετική πρόκληση: την ανασυγκρότηση της εκλογικής συμμαχίας που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία, αλλά και τη διατήρηση των δικών του προεδρικών φιλοδοξιών. Η ανάρτηση του Βανς προκάλεσε αίσθηση, καθώς περιλάμβανε επικρίσεις για τις επιλογές της κυβέρνησης στη δεύτερη θητεία Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι το οικονομικό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, όταν ο Τραμπ μιλούσε για μια «χρυσή εποχή», την ώρα που οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυξάνονταν.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στον πόλεμο με το Ιράν, γράφοντας ότι «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», αποδίδοντας ευθέως στη σύγκρουση και στις οικονομικές συνέπειές της το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής, προτείνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες. «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομα εργαζομένους», ανέφερε.

Ο Βανς αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από έναν έμπειρο δημοσκόπο, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους εξυπνότερους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική», να του εξηγήσει τι θα μπορούσε να επαναφέρει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του διδύμου Τραμπ-Βανς. Οι τέσσερις προτεραιότητες που προέκυψαν ήταν ο τερματισμός του πολέμου, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, η επιστροφή στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και η αλλαγή των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Παρά τις αιχμές, ο Βανς φρόντισε να αποφύγει μια ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει την επίδραση του πολέμου στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, πίσω από αυτή τη φαινομενική συμφωνία υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης ως μια αναγκαία θυσία. «Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά», δήλωσε την Τετάρτη.

Αντίθετα, η τοποθέτηση του Βανς αφήνει περιθώριο να ερμηνευτεί ο πόλεμος ως στρατηγικό λάθος από την αρχή. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε. «Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και οποιαδήποτε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό».

Το CNN εκτιμά ότι η παρέμβαση Βανς αποτελεί μια προσεκτικά υπολογισμένη πολιτική κίνηση, με στόχο να τον τοποθετήσει στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών. Με τις αναφορές του στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και στην ανάγκη αλλαγής των σχέσεων με το Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί προσέγγιση της απομονωτιστικής πτέρυγας του MAGA, η οποία έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει του 2028.

Δυσκολίες

Το εγχείρημα, ωστόσο, παρουσιάζει δυσκολίες. Όπως επισημαίνει το CNN, ο Βανς δεν έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας που κατέληξε το καλοκαίρι σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο τελικά δεν απέδωσε. Οποιοσδήποτε συνδέεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πολιτικό βάρος εάν διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών δεν περιορίζεται στον Βανς. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, που είχε ηττηθεί από τον Τραμπ στη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος το 2024, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή αποτίμηση της εκλογικής ήττας. «Είναι εξαιρετικά απίθανο οι Ρεπουμπλικανοί να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2028. Ίσως να μην έχουν καμία πιθανότητα να ελέγξουν τη Γερουσία μέχρι το 2032», έγραψε στο X.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα γεγονός που πλησιάζει «τα επίπεδα πολιτικής εξαφάνισης» για τους Ρεπουμπλικανούς, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από μία δεκαετία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Τέξας, τονίζοντας ότι χωρίς αυτό ως βασικό εκλογικό στήριγμα, το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι παρεμβάσεις ΝτεΣάντις και Βανς αποτυπώνουν τις πρώτες κινήσεις για τη διεκδίκηση της μελλοντικής ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών, με την εκλογική συντριβή να επιταχύνει τις διεργασίες για τη μετά Τραμπ εποχή.

Πάντως, αναλυτές που μίλησαν σε άλλα ΜΜΕ εκτίμησαν ότι η βύθιση του Τραμπ θα συμπαρασύρει και τις ελπίδες του Βανς και του Ρούμπιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028. «Πρόκειται για καταστροφή: χάσαμε τη Γερουσία ως το 2030 και τη Βουλή ως το 2032. Ο Βανς δεν έχει καμία ελπίδα και ακόμα λιγότερες ο Μάρκο» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου Ρεπουμπλικάνου player, o οποίος είχε ασχοληθεί ενεργά με τις ενδιάμεσες εκλογές. Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα όταν το ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο θα αρχίσει τις έρευνες για τα… πεπραγμένα του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι νέοι, οι μαύροι, οι λατίνοι και οι γυναίκες έδωσαν τη «χαριστική βολή» στον Τραμπ

Ιράν: Πυρκαγιά σε δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ

«Πολιορκία» Τραμπ μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών: Έρευνες για Μασκ, Ουκρανία και Ιράν – Στο στόχαστρο και ο Χέγκσεθ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
misichroni-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

Josh-Huck
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρεσβεία των ΗΠΑ: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

aimodosia_0506_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Σε ψηφιακή εποχή η διαχείριση του αίματος μετά το μπάχαλο με τις αναβολές στα χειρουργεία – Όλη η εγκύκλιος

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους ώμους του Μητσοτάκη η επικοινωνιακή αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα

metro-panepistimio
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστός από τις 9:30 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

velopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ - Ζητά προανακριτική για τον Τσίπρα

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:22
misichroni-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

Josh-Huck
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρεσβεία των ΗΠΑ: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

aimodosia_0506_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Σε ψηφιακή εποχή η διαχείριση του αίματος μετά το μπάχαλο με τις αναβολές στα χειρουργεία – Όλη η εγκύκλιος

1 / 3