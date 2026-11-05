Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το… μυστήριο με τον Βανς και το «μπάσιμο» ΝτεΣάντις

Takeaways by to pontiki AI Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ προκάλεσε εσωκομματικές ανακατατάξεις και έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και στην αποτυχία της κυβέρνησης να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την οικονομική της πολιτική.

Η δημόσια παρέμβαση του Βανς θεωρείται από αναλυτές ως μια προσπάθεια τοποθέτησής του στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της εκλογικής ήττας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκλογική δυναμική του κόμματος για την επόμενη δεκαετία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε μια διαφορετική στάση, εστιάζοντας σε έργα προσωπικής προβολής στον Λευκό Οίκο και δηλώνοντας ότι δεν θα άλλαζε τις στρατηγικές επιλογές της διακυβέρνησής του.

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Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ οδηγεί σε βαθιές ανακατατάξεις στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επιχειρεί ήδη να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του κινήματος MAGA και να τοποθετηθεί στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2028.

Σε ανάλυσή του, το CNN περιγράφει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, λίγες ώρες μετά την απώλεια τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Ενώ ο πρόεδρος εμφανιζόταν να απολαμβάνει την πρόοδο των εργασιών στη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, ο Βανς προχωρούσε σε μια ασυνήθιστα αιχμηρή πολιτική παρέμβαση, αποδίδοντας την εκλογική ήττα στον πόλεμο με το Ιράν και στην αδυναμία της κυβέρνησης να πείσει τους Αμερικανούς για την οικονομική της πολιτική.

Αντιθέσεις

Σύμφωνα με το CNN, η παρέμβαση αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όπως σημειώνει συνιστά την πρώτη ουσιαστική κίνηση του Βανς για να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά τον Τραμπ. Η εικόνα από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ήταν ενδεικτική. Ο Τραμπ παρακολουθούσε την τοποθέτηση της τελευταίας δοκού στην οροφή της υπό κατασκευή αίθουσας χορού, σε μια ημέρα που ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ χαρακτήρισε «ημέρα γιορτής».

«Φανταστείτε πολυελαίους παντού εδώ σύντομα. Φανταστείτε μαρμάρινο δάπεδο. Ω, θα είναι πανέμορφο. Αυτό θα είναι το πιο όμορφο κτίριο», δήλωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται ή να αδιαφορεί για το γεγονός ότι η προσήλωσή του σε ένα έργο προσωπικής προβολής συμβόλιζε την απόσταση της κυβέρνησής του από τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών. Το αυξημένο κόστος ζωής και οι τιμές των καυσίμων είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας που συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια στιγμή, ο Βανς καλούνταν να αντιμετωπίσει μια διαφορετική πρόκληση: την ανασυγκρότηση της εκλογικής συμμαχίας που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία, αλλά και τη διατήρηση των δικών του προεδρικών φιλοδοξιών. Η ανάρτηση του Βανς προκάλεσε αίσθηση, καθώς περιλάμβανε επικρίσεις για τις επιλογές της κυβέρνησης στη δεύτερη θητεία Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι το οικονομικό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, όταν ο Τραμπ μιλούσε για μια «χρυσή εποχή», την ώρα που οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυξάνονταν.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στον πόλεμο με το Ιράν, γράφοντας ότι «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», αποδίδοντας ευθέως στη σύγκρουση και στις οικονομικές συνέπειές της το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής, προτείνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες. «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομα εργαζομένους», ανέφερε.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country. — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

Ο Βανς αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από έναν έμπειρο δημοσκόπο, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους εξυπνότερους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική», να του εξηγήσει τι θα μπορούσε να επαναφέρει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του διδύμου Τραμπ-Βανς. Οι τέσσερις προτεραιότητες που προέκυψαν ήταν ο τερματισμός του πολέμου, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, η επιστροφή στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και η αλλαγή των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Παρά τις αιχμές, ο Βανς φρόντισε να αποφύγει μια ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει την επίδραση του πολέμου στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, πίσω από αυτή τη φαινομενική συμφωνία υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης ως μια αναγκαία θυσία. «Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά», δήλωσε την Τετάρτη.

Αντίθετα, η τοποθέτηση του Βανς αφήνει περιθώριο να ερμηνευτεί ο πόλεμος ως στρατηγικό λάθος από την αρχή. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε. «Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και οποιαδήποτε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό».

Το CNN εκτιμά ότι η παρέμβαση Βανς αποτελεί μια προσεκτικά υπολογισμένη πολιτική κίνηση, με στόχο να τον τοποθετήσει στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών. Με τις αναφορές του στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και στην ανάγκη αλλαγής των σχέσεων με το Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί προσέγγιση της απομονωτιστικής πτέρυγας του MAGA, η οποία έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει του 2028.

Δυσκολίες

Το εγχείρημα, ωστόσο, παρουσιάζει δυσκολίες. Όπως επισημαίνει το CNN, ο Βανς δεν έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας που κατέληξε το καλοκαίρι σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο τελικά δεν απέδωσε. Οποιοσδήποτε συνδέεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πολιτικό βάρος εάν διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών δεν περιορίζεται στον Βανς. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, που είχε ηττηθεί από τον Τραμπ στη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος το 2024, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή αποτίμηση της εκλογικής ήττας. «Είναι εξαιρετικά απίθανο οι Ρεπουμπλικανοί να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2028. Ίσως να μην έχουν καμία πιθανότητα να ελέγξουν τη Γερουσία μέχρι το 2032», έγραψε στο X.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα γεγονός που πλησιάζει «τα επίπεδα πολιτικής εξαφάνισης» για τους Ρεπουμπλικανούς, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από μία δεκαετία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Τέξας, τονίζοντας ότι χωρίς αυτό ως βασικό εκλογικό στήριγμα, το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι παρεμβάσεις ΝτεΣάντις και Βανς αποτυπώνουν τις πρώτες κινήσεις για τη διεκδίκηση της μελλοντικής ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών, με την εκλογική συντριβή να επιταχύνει τις διεργασίες για τη μετά Τραμπ εποχή.

Πάντως, αναλυτές που μίλησαν σε άλλα ΜΜΕ εκτίμησαν ότι η βύθιση του Τραμπ θα συμπαρασύρει και τις ελπίδες του Βανς και του Ρούμπιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028. «Πρόκειται για καταστροφή: χάσαμε τη Γερουσία ως το 2030 και τη Βουλή ως το 2032. Ο Βανς δεν έχει καμία ελπίδα και ακόμα λιγότερες ο Μάρκο» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου Ρεπουμπλικάνου player, o οποίος είχε ασχοληθεί ενεργά με τις ενδιάμεσες εκλογές. Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα όταν το ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο θα αρχίσει τις έρευνες για τα… πεπραγμένα του Τραμπ.

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