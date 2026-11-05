Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο – Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ

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Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) στην Ευκαρπία, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:00, στην οδό Πλαστήρα, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό άλλου ατόμου.
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