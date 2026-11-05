Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται οι 11 συλληφθέντες – Πάνω από 135.000 ευρώ το παράνομο όφελος

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Απολογούνται σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

Πρόκειται για τέσσερις υπαλλήλους της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας, και επτά ιδιώτες μηχανικούς.

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 άτομα, ενώ η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την οποία ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης.

Τα χρήματα παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα αντικείμενα, ενώ στις συνεννοήσεις τους τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να προσδιορίζουν το ύψος της αμοιβής τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.

Τα μέλη της συμμορίας προσπαθούσαν, επίσης, να «ξεπλούνουν» τα χρήματα είτε μέσω μετρητών για καθημερινές συναλλαγές και αγορές είτε μέσω τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ώστε να κρύβουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων και να τα εμφανίζουν ως νόμιμα

Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει αποκαλύψει 151 παράνομες συναλλαγές από τα οποία τα μέλη του κυκλώματος πήραν ή έλαβαν 138.000 ευρώ αλλά και αντικείμενα όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

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