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04.11.2026 21:59

«Μας επιτέθηκαν με τσεκούρια, στειλιάρια και ρόπαλα» – Οι μαρτυρίες φοιτητών για την καταδρομική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

04.11.2026 21:59
zografou

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Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (4//1) περίπου 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν στο Μαθηματικό, όπου ήταν σε εξέλιξη η γενική συνέλευση φοιτητικών συλλόγων και επιτέθηκαν στους φοιτητές.

«Πέταξαν μολότοφ σε έναν συμφοιτητή μας και κάηκε το παλτό του», περιέγραψε φοιτητής που βρέθηκε στο σημείο, ενώ άλλος τραυματίας ανέφερε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση.

«Ένας με άρπαξε, με έριξε κάτω και μετά ήρθαν άλλοι οκτώ και άρχισαν να με χτυπούν με ρόπαλα. Ευτυχώς δεν μου έσπασαν κάτι, αλλά έχω πολλά αιματώματα στα χέρια και κουτσαίνω από το χτύπημα στο πόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δράστες εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη από την πύλη του Φυσικού και η άλλη από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού Τμήματος και ενώθηκαν έξω από το αμφιθέατρο του Μαθηματικού, όπου διεξαγόταν η συνέλευση.

«Επιτέθηκαν στους φοιτητές με τσεκούρια, στειλιάρια και ρόπαλα. Ο σκοπός τους είναι απλά η τρομοκρατία», ανέφεραν παρευρισκόμενοι.

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας βιώνουν συνθήκες βίας και φόβου στον χώρο των σπουδών τους. Παράλληλα, ζήτησε έγγραφη ενημέρωση από την Πρυτανεία για τον αριθμό των τραυματιών, τις πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν, τις ενέργειες της φύλαξης και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφάλεια των φοιτητών.

Από την πλευρά της η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάνει λόγο για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών». 

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς από την Πανεπιστημιούπολη έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τρίτος παραμένει για προληπτικούς λόγους στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής, καθώς φέρει εγκαύματα από μολότοφ.

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