«Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα;»: Πολιτική θύελλα μετά τη φασιστική επίθεση – Συλλήψεις, καταγγελίες και σφοδρή σύγκρουση για τη στάση της Αστυνομίας

Takeaways by to pontiki AI Τέσσερις άνδρες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά από οργανωμένη επίθεση κατά μαθήτριας και μελών της ΚΝΕ στα Ζαρουχλέικα, όπου εντοπίστηκε οπλισμός στο αυτοκίνητό τους.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι τρεις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ενήλικας που κατείχε το όπλο κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 14 συλλήψεις για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το ΚΚΕ κατήγγειλε την επίθεση ως φασιστική και αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οποία χαρακτήρισε το συμβάν ως συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων.

Με αφορμή τα επεισόδια, πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πάτρα από φορείς της πόλης, οι οποίοι ζήτησαν την καταδίκη τέτοιων ενεργειών και την προστασία των μαθητών.

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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν μετά την οργανωμένη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, στα Ζαρουχλέικα το βράδυ της Τρίτης .

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για σωματική βία και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, και όπλο.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι συλληφθέντες, η επίθεσή τους στα μέλη της ΚΝΕ έγινε επειδή, όπως ισχυρίστηκαν, τα μέλη της ΚΝΕ είχαν προηγουμένως επιτεθεί σε… ανηλίκους.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι τρεις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ενήλικος, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του το όπλο, κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερα, με προφορική εντολή, είχαν αφεθεί ήδη από τα ξημερώματα και τα οκτώ τραυματισμένα μέλη της ΚΝΕ, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Αντιφασιστική πορεία στην Πάτρα

Tην ίδια ώρα, αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ταραμπούρα και πορεία σε δρόμους και γειτονιές της Πάτρας, με πρωτοβουλία φορέων της πόλης, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα.

Οι φορείς χαρακτηρίζουν την καταγγελλόμενη επίθεση φασιστικού χαρακτήρα και ζητούν την καταδίκη ανάλογων ενεργειών.

Η κινητοποίηση επικεντρώθηκε στην προστασία των μαθητών και στην αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης.

Το συλλαλητήριο αποτελεί δημόσια διαμαρτυρία για όσα καταγγέλθηκαν στα Ζαρουχλέικα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης και την πιθανή εμπλοκή ατόμων του ακροδεξιού χώρου.

Πώς έγινε η φασιστική επίθεση στην 15χρονη

Οργανωμένη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, στα Ζαρουχλέικα το βράδυ της Τρίτης (3/11), καταγγέλλουν οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν σιδερογροθιές και μαχαίρια, ενώ τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μαθήτρια.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 συλλήψεις για την φασιστική επίθεση ακροδεξιών κατά μελών της ΚΝΕ με οκτώ τραυματίες.

Ειδικότερα, 12 άτομα – εκ των οποίων ο ένας ανήλικος – συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης και ακόμη δύο το πρωί της Τετάρτης. Από τους συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι 6 είναι ακροδεξιοί ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά από καταγγελία, χθες το βράδυ ομάδα 15 περίπου ατόμων που φέρονται να πρόσκεινται στην ακροδεξιά, προσέγγισαν την οικία 15χρονης μαθήτριας και προέδρου της μαθητικού συντονιστικού της ΚΝΕ,, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν με αφορμή την εκλογή της στο συντονιστικό.

Θύελλα για την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ – Κουτσούμπας: «Θα θρηνήσουμε και άλλον Φύσσα και άλλα εγκλήματα;»

Από την άγρια επίθεση αρκετά άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο, ενώ αντιδράσεις πυροδότησε η ανακοίνωση της αστυνομίας, με το ΚΚΕ να καταγγέλλει την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε όχι μόνο υπόπτους για την επίθεση, αλλά και άτομα που έτρεξαν για να βοηθήσουν την μαθήτρια.

Για τη δολοφονική επίθεση φασιστών τοποθετήθηκε μέσα στη Βουλή και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον γ.γ. του ΚΚΕ να καταγγέλλει «τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης.

«Αφήνετε τα φασιστοειδή να αλωνίζουν» είπε ο Δ. Κουτσούμπας για να προσθέσει «χθες το βράδυ στη Πάτρα φασιστική συμμορία οπλισμένη επιτέθηκε σε μαθήτρια μέλος της ΚΝΕ έξω από το σπίτι της, στους γονείς της – που κατέβηκαν σε βοήθεια- σε γείτονες, συμμαθητές της και φοιτητές που βρέθηκαν δίπλα στο σπίτι, στη πλατεία και προσέτρεξαν σε βοήθεια για να τη γλιτώσουν από τα δολοφονικά τους σχέδια. Η αστυνομία συνέλαβε κάποιους που βρήκε στο αυτοκίνητο τους μέσα όπλο και μαχαίρια και μάλιστα συνέλαβε και αυτούς που προσέτρεξαν σε βοήθεια της μαθήτριας».

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, ο Δημήτρης Κουτσούμπας φώναξε «αίσχος» και σημείωσε πως παρότι το ΚΚΕ έχει θέσει το ζήτημα από νωρίς, ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο αρμόδιος υπουργός έχουν απαντήσει.

«Που θα πάμε; θα θρηνήσουμε και άλλο Φύσσα και άλλα εγκλήματα;», κατέληξε.

Καραθανασόπουλος: «Κατάπτυστη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.»

Είχε προηγηθεί η οργισμένη τοποθέτηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό ο κ. Καραθανασόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να πάρουν θέση για την «κατάπτυση» ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είπε ότι αυτό το δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ «μας οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα από την στιγμή που η ίδια η Αστυνομία την θεωρεί “συμπλοκή ανάμεσα σε ανήλικους για προσωπικές διαφορές”» και πρόσθεσε «αλήθεια! σοβαρά μιλάτε;»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έθεσε το ερώτημα όταν «στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε αυτούς τους φασίστες που συνελήφθησαν βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, σιδερογροθιές, μαχαίρια» και όταν «έστησαν ενέδρα στην κυριολεξία για να επιτεθούν επειδή τρομοκρατούσαν μια πρωτοπόρα μαθήτρια και μέλος της ΚΝΕ, εκπροσώπου στο 15μελές και στο Συντονιστικό των Συλλόγων Μαθητών Πάτρας», «αυτό είναι συμπλοκή ανάμεσα σε ανηλίκους;».

Ανέφερε επίσης ότι χθες το βράδυ είχε επικοινωνία με τον υπεύθυνο αξιωματικό της Ασφάλειας Πάτρας που τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν συμπλοκή αλλά πράγματι ήταν επίθεση. Και οι αστυνομικοί πήγαν τους τραυματίες μαθητές στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για να τους κάνουν έκθεση σύλληψης. «Δηλαδή να συλλάβουν τα θύματα της επίθεσης;» σχολίασε και τόνισε ότι αυτή η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «αποτελεί πρόκληση και ξεπλένετε τους φασίστες».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. που «άναψε φωτιές»

«Δώδεκα συλλήψεις για υπόθεση συμπλοκής στην Πάτρα

Κατασχέθηκαν πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα, μικροποσότητα κάνναβης, πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς και κράνος

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δώδεκα ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, ομάδα -15- περίπου ατόμων προσέγγισαν την οικία της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ στην συνέχεια μετά από πρόκλησή της μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη -15- άτομα της πρώτης ομάδας οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι και σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν :

1 πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια,

1 πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς,

1 κουκούλα τύπου full face,

1 κράνος και

μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο, για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο όχημα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση».

Η καταγγελία των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

«Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλους της ΚΝΕ με μπράβους, σιδερογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες.

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

Η επανεμφάνισή φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος.

Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.

Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει το ναζισμό.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να απομονώσουν τους φασίστες σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά και να καταγγείλουν την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών της πόλης μας από θρασύδειλα φασιστοειδή, μαντρόσκυλα του συστήματος.

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας! Δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν πουθενά αυτοί και οι σάπιες ιδέες τους».

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