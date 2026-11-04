Κατερίνη: Δήθεν αστυνομικός απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη

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Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 38χρονου που απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από 75χρονη, στην Κατερίνη.

Ο συνεργός του 38χρονου, παριστάνοντας τον αστυνομικό κάλεσε την 75χρονη και της ζήτησε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα έχει, ώστε να την προστατέψουν.

O 38χρονος μετέβη στο σημείο που υπέδειξε η ηλικιωμένη και απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

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