Κατερίνη: Δήθεν αστυνομικός απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη

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Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 38χρονου που απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από 75χρονη, στην Κατερίνη.
Ο συνεργός του 38χρονου, παριστάνοντας τον αστυνομικό κάλεσε την 75χρονη και της ζήτησε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα έχει, ώστε να την προστατέψουν.
O 38χρονος μετέβη στο σημείο που υπέδειξε η ηλικιωμένη και απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
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