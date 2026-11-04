To Ιράν ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν και εφαρμόσουν πλήρως επτά συγκεκριμένους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε την αμερικανική απάντηση στις ιρανικές απαιτήσεις ανεπαρκή και μη πειστική.

Οι ιρανικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η ιρανική ηγεσία προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα με τη χρήση νέων οπλικών συστημάτων και στρατιωτικών δυνατοτήτων.

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Σαφές μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν πλήρως και εφαρμόσουν τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη, έστειλε το Ιράν, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε ότι η αμερικανική απάντηση στις απαιτήσεις της χώρας του δεν είναι ικανοποιητική, επιμένοντας πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις.

Η νέα τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ιρανικοί όροι για να ανοίξει το Ορμούζ

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν με σαφήνεια το σύνολο των ιρανικών απαιτήσεων και, κυρίως, να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

«Η απάντηση των ΗΠΑ στα δικαιώματα και στις απαιτήσεις του Ιράν δεν ήταν πειστική», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

🇮🇷🇺🇸 Iran says the Strait of Hormuz will stay closed until the U.S. meets its demands.



Mohsen Rezaei, Iran's top security official, says Washington needs to fully accept Iran's 7 conditions and actually follow through before Tehran will reopen the waterway.



And Iran wants some… pic.twitter.com/yltRw98L9d November 4, 2026

«Πρέπει να απαντήσουν πλήρως και ρητά στους επτά όρους του Ιράν και να τους εκπληρώσουν. Μόνο τότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις ιρανικές προϋποθέσεις, η Τεχεράνη απαιτεί τον συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές του πολέμου, η αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ο τερματισμός των απειλών και των παρεμβάσεων εναντίον της χώρας.

Για την ιρανική πλευρά, η αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο.

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δηλώνει πως δεν εγκαταλείπει την προοπτική της διπλωματίας, ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει δυναμικά εάν δεχθεί νέα στρατιωτική επίθεση.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν νέα οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η Τεχεράνη απειλεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε «συντριπτικά πλήγματα» εναντίον των αντιπάλων της.

Οι προειδοποιήσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, καθώς η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να συνδυάσει τη διαπραγματευτική πίεση με τη διατήρηση της στρατιωτικής αποτρεπτικής της ισχύος.

Ο Ρεζαΐ έχει επισημάνει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του ότι η χώρα του δεν επιθυμεί την παράταση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψει σε συμφωνίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην πολιτική καλή πίστη της άλλης πλευράς.

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