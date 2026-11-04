search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 09:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 08:33

Ευαγγελία Μουμούρη: «Είναι υπέροχο μετά τα 50 να ξεκινάς από την αρχή»

04.11.2026 08:33
moumouri-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την επιτυχία της σειράς «Ριφιφί» μίλησε η Ευαγγελία Μουμούρη αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις αλλαγές που έχει φέρει η ωριμότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει, πλέον, τις προσωπικές και επαγγελματικές της επιλογές.

«Το Ριφιφί είναι μια φωτεινή δουλειά και είμαι ευγνώμων που την έζησα. Αλλά θα πρέπει να την αφήσω πίσω μου και να προχωρήσω. Όταν πρωτοξεκίνησα ως ηθοποιός, δεν σκεφτόμουν την επιτυχία. Ήθελα να με αγαπάει το σινάφι μου. Από μικρή ήθελα να ανήκω στην οικογένεια του θεάτρου. Εκεί ένιωθα ασφάλεια. Στην παράσταση ξέρεις ποιο θα είναι το τέλος. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Στη ζωή δεν υπάρχει καμία σταθερά» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι αυτό που αναζητά, πλέον, είναι η ηρεμία, αλλά και νέες εκπλήξεις από τη ζωή.

«Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να έχω ηρεμία, γαλήνη και η ζωή να συνεχίσει να με εκπλήσσει. Η δουλειά μας είναι ένας μαραθώνιος. Το θέμα είναι να υπάρχεις στον χρόνο, να μπορείς να ζεις από τη δουλειά σου και να περνάς καλά σε αυτή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να πηγαίνουμε σε έναν χώρο όπου δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον. Προτιμώ μία καλή συνεργασία, παρά ένα καλό κείμενο και να παίζω με συναδέλφους που δεν έχω καλή επαφή» τόνισε.

«Κάνω αρκετά χρόνια ψυχανάλυση. Έχω ένα σταθερό ραντεβού που συνεχίζεται και είναι αυτό το οποίο με γειώνει. Με έχει γαληνέψει. Με την ψυχανάλυση καταλαβαίνεις τον βυθό σου, ακόμη και αν δεν σου αρέσει. Δηλαδή τα κομμάτια του εαυτού σου που σε οδήγησαν στο τώρα, μαθαίνεις να τα αποδέχεσαι και αν σε ενοχλούν, να τα αλλάζεις» πρόσθεσε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι πλέον έχει συνειδητοποιήσει πόσο πολύτιμος είναι πια ο χρόνος της.

«Δεν διαπραγματεύομαι πια τον χρόνο μου. Τώρα, αν κάτι δεν το θέλω, λέω όχι. Παλαιότερα, υποχωρούσα και έκανα και πράγματα που δεν ήθελα. Είναι ωραίο να μεγαλώνεις. Για μένα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που παραδέχεται: “Πονάει η μέση μου. Δεν έχω τις ίδιες αντοχέ” και ένα άλλο που θεωρεί ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Οπότε κάνω μόνο ό,τι μου αρέσει. Και αυτό είναι απενοχοποιητικό. Είναι υπέροχο μετά τα 50 να ξεκινάς πάλι από την αρχή. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ζεις μόνο μία φορά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ντάστιν Χόφμαν για τον «Πρωτάρη»: Ήταν μια «απαίσια εμπειρία» – Τα 27 χαστούκια της Ρος και οι τεράστιες ανασφάλειες

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

Ευαγγελία Μουμούρη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα και εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
good-job-nicky-parios-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)

trump_kippah_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει τα σπασμένα του Τραμπ και άλλα 4 σενάρια τρόμου

Abdul_El-Sayed_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος για τον Αμπντούλ ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής – «Οι κακοί χάσανε» (video)

Untitled Design (38)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γονέων για την κατάσταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο – Καταρρέουν οι τοίχοι από την υγρασία, σε… πισίνα μετατράπηκε η αυλή

matt-damon-kori-new
LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Κοινή δημόσια εμφάνιση με την κόρη του – «Έκλεψε» τις εντυπώσεις η 20χρονη! (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

kalpi2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls για Θεσσαλία: Κάτω από τις 9 μονάδες η διαφορά της ΕΛΑΣ από την ΝΔ - Υπέρ της πολιτικής αλλαγής οι πολίτες

cavicular
ΚΟΣΜΟΣ

Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα: Τι σημαίνει το «mogging», που αναδείχθηκε σε λέξη της χρονιάς 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 09:45
good-job-nicky-parios-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)

trump_kippah_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει τα σπασμένα του Τραμπ και άλλα 4 σενάρια τρόμου

Abdul_El-Sayed_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος για τον Αμπντούλ ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής – «Οι κακοί χάσανε» (video)

1 / 3