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03.11.2026 20:01

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

03.11.2026 20:01
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Ο Νίκολας Κέιτζ δήλωσε ότι είναι «λίγο άστεγος» εξαιτίας μιας καταβόθρας που έχει καταστρέψει ένα μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού.

Μιλώντας για τα σχέδιά του για το Χάλογουιν σε ένα πάνελ του Comic Con στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο, ο ηθοποιός είπε ότι «αυτήν τη στιγμή είναι λίγο άστεγος».

«Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού. Έτσι, μένω σε ξενοδοχεία, οπότε δεν έχω τους συνηθισμένους καλεσμένους που θα ήθελα να απολαύσω απόψε», είπε, σύμφωνα με ένα βίντεο θαυμαστή από το πάνελ.

Μια τεράστια καταβόθρα σχηματίστηκε στην είσοδο του σπιτιού του Κέιτζ στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας τον Σεπτέμβριο. Εκείνη την εποχή, οι αρχές ερευνούσαν τι προκάλεσε το άνοιγμα της καταβόθρας.

Οι αρχές της πόλης δήλωσαν ότι η καταβόθρα προκάλεσε επίσης διαρροή αερίου, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο του σπιτιού δείχνει έναν τεράστιο κρατήρα στην είσοδο του σπιτιού που φαινόταν να καταπίνει οτιδήποτε υπήρχε από πάνω. Δεν ήταν σαφές από τις αεροφωτογραφίες εάν το ίδιο το σπίτι υπέστη κάποια ζημιά.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης από την πόλη του Μαλιμπού, η καταβόθρα άρχισε να σχηματίζεται στις 7 Σεπτεμβρίου και αναδύθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου, με βάθος 25-30 πόδια και πλάτος 9 επί 18 πόδια.

Επτά σπίτια τέθηκαν σε «κόκκινη σήμανση» λόγω επικίνδυνων συνθηκών που προκλήθηκαν από την καταβόθρα, ανέφερε η διακήρυξη, όπως και άλλα 24 σπίτια «λόγω της απώλειας ασφαλούς πρόσβασης οχημάτων». Οι υπηρεσίες φυσικού αερίου στην περιοχή διακόπηκαν.

Την επόμενη μέρα, η πόλη δήλωσε ότι ο στεγαστικός σύνδεσμος που ελέγχει την περιοχή θα εργαζόταν για τις επισκευές. Ανέφερε ότι οι επισκευές αναμενόταν να ολοκληρωθούν εντός πέντε εβδομάδων «ανάλογα με τις συνθήκες».

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