ΗΠΑ: «Μπλόκο» του Ανωτάτου Δικαστηρίου στον Τραμπ για 20.000 ψηφοδέλτια στην Καλιφόρνια

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Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα (2/11) την κατεπείγουσα προσφυγή της με την οποία ζητούσε να υποχρεωθούν οι εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν περισσότερα από 20.000 ψηφοδέλτια, επικαλούμενη αμφιβολίες για την αμερικανική υπηκοότητα των εκλογέων. Η απόφαση εκδόθηκε μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά τη συντηρητική πλειοψηφία που διαθέτει το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας.

Το Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί δικαστές υπερτερούν των φιλελεύθερων με αναλογία 6 προς 3, περιορίστηκε σε μια απόφαση μόλις μίας πρότασης, χωρίς να παραθέσει το σκεπτικό της απόρριψης. Δεν καταγράφηκε επίσης κάποια διαφωνία μεταξύ των εννέα δικαστών.

Η εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία της Καλιφόρνιας, μιας πολιτείας που αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών.

Οι δικαστικές αποφάσεις που προηγήθηκαν

Πριν από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αντιμετωπίσει διαδοχικές αρνητικές αποφάσεις από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες είχε απορρίψει σχετικό αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο επιδίωκε να υποχρεώσει τις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να απομονώσουν ψηφοδέλτια εκλογέων που θεωρούσε ότι ενδεχομένως δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.

Στην απόφασή του στις 28 Οκτωβρίου, ο δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ είχε ασκήσει ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στην πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ποτέ πριν στην αμερικανική Ιστορία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραμονή εκλογών, δεν είχε προσπαθήσει να αναγκάσει τις τοπικές αρχές σε μια πολιτεία να αποκηρύξει τις δικές της συνταγματικές εκλογικές διαδικασίες και να συμμορφωθεί προς τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας», είχε επισημάνει.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «διακυβεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα και η δημοκρατία μας», υπογραμμίζοντας ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για τον εντοπισμό αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους «βρίθει αβεβαιοτήτων και λαθών».

«Λανθασμένοι» οι κατάλογοι, σύμφωνα με ομοσπονδιακό δικαστή

Μία ακόμη αρνητική απόφαση για την κυβέρνηση Τραμπ εκδόθηκε τη Δευτέρα από τον ομοσπονδιακό δικαστή της Ουάσιγκτον Τζέιμς Μπόσμπεργκ.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι κατάλογοι με τους αλλοδαπούς που φέρονται να είχαν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους, όπως παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση, ήταν «λανθασμένοι».

Παράλληλα, απαγόρευσε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απαιτήσει από τις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν συγκεκριμένα ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα, κρίνοντας ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις «πιθανόν παραβιάζουν το Σύνταγμα».

Το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει στο Κογκρέσο και στις επιμέρους πολιτείες την αρμοδιότητα οργάνωσης των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα ομοσπονδιακά αξιώματα.

Αντίστοιχη παρέμβαση είχε προηγηθεί την Παρασκευή από άλλον ομοσπονδιακό δικαστή στο Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος ζήτησε από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας να σταματήσουν να ασκούν πιέσεις σε εκλογικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια.

Τι ζητούσε η κυβέρνηση Τραμπ για τα 20.000 ψηφοδέλτια

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε στη θέση της και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, επιδιώκοντας την άμεση παρέμβασή του.

Ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Τζον Σάουερ, υποστήριξε ότι στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας περιλαμβάνονταν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι οι οποίοι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενδεχομένως δεν ήταν Αμερικανοί πολίτες.

Η εκτίμηση αυτή βασιζόταν, όπως ανέφερε, σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων.

Με την κατεπείγουσα προσφυγή, ζητήθηκε να διαταχθούν οι εκλογικές αρχές να κρατήσουν χωριστά τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια μέχρι να εξακριβωθεί εάν οι εκλογείς είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για την εκλογική ιδιότητα των συγκεκριμένων προσώπων είχαν ήδη αμφισβητηθεί από τα κατώτερα δικαστήρια, λόγω των προβλημάτων αξιοπιστίας που εντοπίστηκαν στα σχετικά στοιχεία.

Ειδικοί στο εκλογικό δίκαιο είχαν εκτιμήσει ότι η προσφυγή είχε περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας. Βασικό επιχείρημά τους ήταν η πάγια επιφυλακτικότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέναντι σε δικαστικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τους κανόνες διεξαγωγής μιας εκλογικής διαδικασίας λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Η αντιπαράθεση για τη συμμετοχή αλλοδαπών στις αμερικανικές εκλογές

Η δικαστική διαμάχη εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την ασφάλεια των αμερικανικών εκλογών και τη συμμετοχή πολιτών που δεν διαθέτουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αλλοδαποί, ιδιαίτερα μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής, συμμετέχουν παράνομα στις εκλογικές διαδικασίες, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας και «κλοπής» εκλογών.

Ωστόσο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η παράνομη συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις εκλογές αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις ανακοινώσεις για ποινικές διώξεις και συλλήψεις αλλοδαπών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ψήφισαν παράνομα σε προηγούμενες εκλογές ή επιχείρησαν να το πράξουν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε 63 νέες υποθέσεις εκλογικών αδικημάτων

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/11) την απαγγελία κατηγοριών που αφορούν 63 πρόσωπα για υποθέσεις σχετικές με εκλογικά αδικήματα.

Οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παράνομη συμμετοχή αλλοδαπών σε ομοσπονδιακές εκλογές, ψευδείς δηλώσεις αμερικανικής υπηκοότητας κατά την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και υποβολή ανακριβών αιτήσεων εγγραφής εκλογέων.

Κατά το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών στους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αντίστοιχα αδικήματα έφτασε τους 195 μέσα στις τελευταίες εννέα εβδομάδες, σε 25 πολιτείες.

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις αφορούν ποινικές κατηγορίες και δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ενοχής για όλους τους εμπλεκομένους.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφήνει, πάντως, χωρίς αποτέλεσμα την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει τον διαχωρισμό των επίμαχων ψηφοδελτίων στην Καλιφόρνια, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.