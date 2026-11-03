Γιαννακόπουλος κατά Ρίτσαρντ Σιάο και Αγγελόπουλων: «Δεν τιμά την ιστορία του Άρη αυτό που έκανες – Τα στόματα έχουν ανοίξει, τα στοιχεία φτάνουν στον εισαγγελέα»

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Μηνύματα προς Ρίτσαρντ Σιάο και τους αδερφούς Αγγελόπουλους αλλά και σχετικά με τo σκάνδαλο στο μπάσκετ έστειλε με συνεχή του stories στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Άρη στο παιχνίδι της Κυριακής στο Αλεξάνδρειο, αλλά θέλησε να σχολιάσει και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο ιδιοκτήτης των «κίτρινων» μέσω των social media, ο οποίος προχώρησε σε αναρτήσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές από τους ανθρώπους και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

«Συγχαρητήρια για χθες, έπαιξες πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν θυμάμαι πώς σε λένε, εσύ που έχεις πάρει τον Άρη, αλλά δεν τιμά την ιστορία του Άρη αυτό που έκανες. Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ. Προσβάλλεις έναν σύλλογο που έχει επτά ευρωπαϊκά, προσβάλλεις τον πολυνίκη σύλλογο της Ελλάδας. Πάνω απ’ όλα, προσβάλλεις τον ίδιο τον σύλλογο», είπε για τον Σιάο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. «Πώς εκλέχθηκε ο στενός συνεργάτης του προφυλακισμένου Λιόλιου, Ηλίας Μπουρμάς, στην ΕΣΚΑΣΕ το 2025; Ακούγεται ότι παραιτήθηκε άρον άρον φέτος τον Ιούλιο, μετά από τηλεφώνημα κάποιου πολιτικού. Ισχύει; Ρωτάω. Τα στόματα έχουν ανοίξει. Τα στοιχεία που τόσο καιρό με ειρωνεία ζητούσατε φτάνουν συνεχώς στον εισαγγελέα. Και δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα. Έχουμε να δούμε ακόμα. Θεός και ψυχή τι έχουμε να δούμε. Όλοι είναι έτοιμοι να μιλήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι».

Για όλους όσοι αναρωτιέστε πώς γνωρίζω όλα αυτά για τα οποία ρωτούσα προχθές: τα στόματα έχουν ανοίξει, τα στοιχεία που ζητούσατε έχουν φτάσει στον εισαγγελέα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακόμη δεν έχει γίνει η αρχή. Μείνετε συντονισμένοι.

Και συνέχισε: «Η αγαπημένη λέξη των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού: “Σκάνδαλο”. Εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ, ΕΟΚ, διαιτησία. Έχετε παρακολουθήσει τίποτα; Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτά ήταν τα αγαπημένα τους θέματα. Τώρα που υπάρχουν στοιχεία που ακουμπούν όλους αυτούς που ακουμπούν, έχουν τοποθετηθεί καθόλου; Εγώ ως φίλαθλος, γιατί έχω και την ιδιότητα του φιλάθλου, άλλωστε ως φίλαθλος τιμωρούμαι τόσα χρόνια.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που διαβάζω όλα αυτά και κάποιοι επιλέγουν να μη μιλούν. Ας μη μιλήσω, θα πει κάποιος, γιατί είμαι σε άγνοια. Ας μη μιλήσω, γιατί δεν ξέρω. Τι γίνεται με αυτόν που υπόσχεται ότι κάποια πράγματα δεν θα υπάρχουν;

Εγώ, ως φίλαθλος, διαβάζω όλα αυτά και βλέπω δύο ιδιοκτήτες της πιο πετυχημένης ομάδας των τελευταίων ετών, που κατέκτησε πανάξια το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου της, πεντακάθαρα, με μαγκιά και Πειραιώτικα. Και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν υπάρχουν; Εδώ συζητιούνται τα πάντα. Υπάρχετε; Σας νοιάζει το μπάσκετ; Σας νοιάζει το μπάσκετ ή σας νοιάζει μόνο ο Γιαννακόπουλος και το σύνδρομο της Στοκχόλμης; Για πείτε μου, υπάρχετε; Θα υπάρξετε; Ό,τι και αν σας τάζουν, τα τηλέφωνα θα ανοίξουν. Η απομαγνητοφώνηση και το άνοιγμα του τηλεφώνου του Μαυραγάνη σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Αυτό θα το ρωτάω κάθε μέρα».

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