Η Αλ Νασρ έθεσε εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο για λόγους ασφαλείας από αγώνα του Champions League Ασίας

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Σε μία κίνηση με ερωτηματικά προέβη η Αλ Νασρ καθώς ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με την Παχτακόρ στο Ουζμπεκιστάν, για το Champions League Ασίας.

Η επίσημη εξήγηση κάνει λόγο για ανάγκη ξεκούρασης, εξαιτίας του ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος και των συνεχόμενων μετακινήσεων.

Ωστόσο, η απουσία του έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν την απόφαση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και όχι αποκλειστικά με την ανάγκη διαχείρισης του αγωνιστικού του φόρτου.

Άλλωστε, ο Ρονάλντο είχε μείνει εκτός δράσης και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η προγραμματισμένη αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ουάσλ δεν πραγματοποιήθηκε, έπειτα από την άρνηση της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ταξιδέψει στο Ριάντ.

Σε προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της Αλ Νασρ, στις 12 Οκτωβρίου, είχε υπάρξει καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, έπειτα από πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις που αποδόθηκαν στους Χούθι της Υεμένης. Ο Ρονάλντο απέχει 15 γκολ από το να φτάσει το ορόσημο των 1.000 στην καριέρα του λίγο πριν το τέλος της καριέρας του.

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