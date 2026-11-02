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02.11.2026 14:53

Νέα εισαγγελική έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι στην Ιταλία – «Τον σκότωσαν ακροδεξιοί»

02.11.2026 14:53
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Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα, για να εντοπισθούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, εντολοδότες της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.

Ο Ιταλός κορυφαίος διανοούμενος δολοφονήθηκε στην Όστια, παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης πριν από πενήντα ένα χρόνια, την 1η Νοεμβρίου του 1975.

Την σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ενός εξαδέλφου του ποιητή.

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι «η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ’ τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα».

«Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή», ολοκλήρωσε ο Ιταλός δικηγόρος.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 16:52
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