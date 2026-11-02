«Η γυναίκα μου τρελάθηκε»: Η αγαπημένη κλασσική κωμωδία στο Melissa music theater

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Η Έλντα Πανοπούλου επιστρέφει στην θεατρική σκηνή με μια εμβληματική κωμωδία που υπόσχεται αμέτρητες σκηνές γέλιου και σκηνοθετημένη με ένα απροσδόκητο μουσικό φινάλε έκπληξη!

Το 1966 η Φίνος Φιλμ μεταφέρει στον κινηματογράφο το επιτυχημένο θεατρικό έργο των Τσιφόρου – Βασιλειάδη «Ροζ αμαρτία», με τον πρωτότυπο τίτλο «Η γυναίκα μου τρελλάθηκε» με πρωταγωνιστές τούς: Μαίρη Αρώνη, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιάννη Βογιατζή, Μέλπω Ζαρόκωστα.

Η ταινία σημειώνει μεγάλη επιτυχία και κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες σε πωλήσεις ταινίες της εποχής.

Η πλοκή του έργου είναι απαράμιλλη, η συγγραφή του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλειάδη, είναι αριστουργηματική. Οι χαρακτήρες του έργου, καθρέφτης της κοινωνικής ζωής μιας εποχής που μέχρι και σήμερα ασκεί μια

μοναδική γοητεία.

Η Άννα (Έλντα Πανοπούλου) και ο Μάνος (Γιάννης Σαββιδάκης) είναι παντρεμένοι εδώ και είκοσι χρόνια. Ο Μάνος δημιουργεί συνεχώς μικροκαυγάδες για ασήμαντες αφορμές, πράγμα που κλονίζει τα νεύρα της Άννας και την οδηγεί να εξεταστεί από το Γιώργο (Θοδωρής Κατσαφάδος) – ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Γιούλη (Νάντια Μουρούζη) – στενό τους φίλο και νευρολόγο που μένει στο ίδιο κτίριο. Ο Μάνος αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά ξενυχτά στα καμπαρέ, παρέα με τον φίλο του, Τέλη (Κωστής Σαββιδάκης) και το όμορφο μανεκέν Μπίλλυ (Βίκυ Κουλιανού). Η Μπίλλυ αποκαλύπτει το φλερτ της με το Μάνο και η Άννα αποφασίζει να ξανακερδίσει τον άντρα της με κάθε τρόπο και ο πιο απλός … είναι να αποφασίσει να τρελλαθεί.

Πρωταγωνιστούν

Έλντα Πανοπούλου, Γιάννης Σαββιδάκης, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νάντια

Μουρούζη, Κωστής Σαββιδάκης, Βίκυ Κουλιανού, Παρή Κοραχάη και

Ευδοκία Βοϊνά.

Σκηνοθεσία: Έλντα Πανοπούλου

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική επιμέλεια – Μαέστρος: Νίκος Κούρος

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15

Melissa music theater

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 2109589332