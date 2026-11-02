Νέο ηλεκτροσόκ στους καταναλωτές: Αυξήσεις έως… 76% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Μεγαλώνει το χάσμα με τα μπλε

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Με σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις των πράσινων κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι ανατιμήσεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετακυλίονται σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, με τις τιμές της κιλοβατώρας να καταγράφουν αισθητή άνοδο και σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και τα 39,9 λεπτά.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων παρόχων να συγκρατήσουν μέρος των αυξήσεων, οι παρεμβάσεις τους αφορούν κυρίως τα νοικοκυριά με χαμηλότερες καταναλώσεις. Αντίθετα, για όσους καταναλώνουν περισσότερες από 200 κιλοβατώρες τον μήνα, οι επιβαρύνσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα δυσμενές τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτοξεύονται οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια

Στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο οικιακών καταναλωτών, η χρέωση για τις χαμηλές καταναλώσεις αυξάνεται τον Νοέμβριο στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15,9 λεπτά τον Οκτώβριο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τις υψηλότερες καταναλώσεις. Συγκεκριμένα, για κατανάλωση άνω των 200 κιλοβατωρών, η τιμή διαμορφώνεται στα 28,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 22 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στο σύνολο της αγοράς. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται έντονα και στα τιμολόγια των υπόλοιπων μεγάλων παρόχων, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν ακόμη και το 76%.

Ειδικότερα, η Protergia, στο πράσινο τιμολόγιο «Protergia Οικιακό Value Special», αυξάνει τη χρέωση κατά 43%, με την τιμή της κιλοβατώρας να ανεβαίνει από τα 18,4 στα 26,4 λεπτά.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους πελάτες της ΗΡΩΝ. Το πρόγραμμα «ΗΡΩΝ Basic Home» καταγράφει αύξηση 76%, καθώς η χρέωση, η οποία παρέμενε σταθερή στα 14,76 λεπτά επί σειρά μηνών, διαμορφώνεται πλέον στα 25,95 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ανοδικά κινούνται και οι χρεώσεις των υπόλοιπων παρόχων. Η NRG ανακοινώνει αύξηση 29%, ανεβάζοντας την τιμή από τα 25,9 στα 33,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η Volton προχωρά σε ανατίμηση 32%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται από τα 27,36 στα 36,22 λεπτά.

Μεγάλο το οικονομικό όφελος από τα σταθερά τιμολόγια

Την ίδια ώρα, το χάσμα μεταξύ πράσινων και μπλε τιμολογίων διευρύνεται, με τα σταθερά προγράμματα να εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τα κυμαινόμενα.

Ενδεικτικά, η ΔΕΗ παρατείνει την προσφορά του σταθερού τιμολογίου της, διαμορφώνοντας την τιμή στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 11,5 λεπτά τον Οκτώβριο. Παρά την αύξηση, η συγκεκριμένη χρέωση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του πράσινου τιμολογίου.

Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατωρών. Στην περίπτωση του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ, το κόστος της ενέργειας φτάνει τα 85,2 ευρώ, ενώ με το σταθερό μπλε πρόγραμμα περιορίζεται στα 39 ευρώ.

Η διαφορά αγγίζει τα 46,2 ευρώ τον μήνα, ξεπερνώντας το διπλάσιο κόστος για τον καταναλωτή που παραμένει στο πράσινο τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τη χρέωση ενέργειας και δεν περιλαμβάνουν τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις του λογαριασμού.

Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις, πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να παραμένουν στα κυμαινόμενα προγράμματα, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Τα σταθερά τιμολόγια αποτελούν πλέον μια εναλλακτική που αξίζει να εξετάσουν όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη διάρκεια της σύμβασης και τους επιμέρους όρους κάθε προγράμματος.

Φυσικό αέριο: Δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση των τιμών

Δύσκολη παραμένει η εικόνα και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφείς ενδείξεις για ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα.

Η τιμή του φυσικού αερίου κινείται κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας υποχωρήσει από τα 114 ευρώ που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, επίπεδο που αποτελούσε το υψηλότερο από τα τέλη του 2022.

Ωστόσο, η πρόσφατη υποχώρηση δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα της αγοράς. Οι παράγοντες που συντηρούν τις πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, διατηρώντας την αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος των επόμενων μηνών.

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