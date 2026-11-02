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02.11.2026 17:22

Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό στην Ομόνοια

02.11.2026 17:22
metro-omonoia

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, 2/11, στον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια, όταν γυναίκα έπεσε στις γραμμές, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συρμός που κατευθυνόταν προς τον σταθμό ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και κατάφεραν να την απομακρύνουν από τις γραμμές.

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