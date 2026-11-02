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02.11.2026 18:19

Ο Λένι Κράβιτζ διαψεύδει τις φήμες ότι επέβαινε στο ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

02.11.2026 18:19
lenny kravitz

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Η ομάδα του Λένι Κράβιτζ διέψευσε τις φήμες ότι ο τραγουδιστής επέβαινε στο Learjet με προορισμό τις Μπαχάμες, το οποίο συνετρίβη «σαν πύραυλος» κοντά σε σπίτια στη Φλόριντα.

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναγνώρισαν λανθασμένα μια γυναίκα πιλότο ως ένα από τα άτομα που χειρίζονταν το τζετ που συνετρίβη. Η πιλότος είχε προηγουμένως κοινοποιήσει μια φωτογραφία που αποκάλυπτε ότι είχε πετάξει με τον Κράβιτζ σε παρόμοια διαδρομή. Αυτή η σύνδεση ήταν προφανώς αρκετή για ορισμένους χρήστες του διαδικτύου να υποθέσουν ότι ο βραβευμένος με Γκράμι τραγουδιστής επέβαινε στο αεροσκάφος.

Εκπρόσωπος του μουσικού διέψευσε τις φήμες λέγοντας πως «οι αναφορές είναι αναληθείς και λανθασμένες».

Η γυναίκα πιλότος που συνδέθηκε λανθασμένα με τη συντριβή αναφέρθηκε επίσης στις εικασίες σε μια δήλωση στο TikTok, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τη μοιραία πτήση.

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι υπάρχουν φήμες ότι ήμουν η πιλότος της πρόσφατης συντριβής στο Παλμ Μπιτς. Θα ήθελα να διευκρινίσω με σεβασμό ότι δεν ήμουν. Παρακαλώ τους ανθρώπους να σταματήσουν να κάνουν εικασίες και να διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με αυτήν την τραγωδία και να σέβονται όσους εμπλέκονται. Η καρδιά μου είναι με όλους όσους χάθηκαν και επηρεάστηκαν».

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