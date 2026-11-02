Τραμπ υπό πίεση: Έξι παράγοντες που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ

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Οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει την πρώτη πανεθνική ετυμηγορία για την προεδρία Τραμπ, αποκαλύπτοντας εάν οι ψηφοφόροι επιθυμούν να περιορίσουν την εξουσία του Ρεπουμπλικανού προέδρου, παραδίδοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ή εάν είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν το σημερινό πολιτικό status quo, παρά τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να αναδιαμορφώσει τις συζητήσεις στο εσωτερικό και των δύο κομμάτων σχετικά με το ποια πολιτικά μηνύματα και ποιες πολιτικές προσελκύουν περισσότερο τους ψηφοφόρους, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ακολουθούν έξι κρίσιμα ζητήματα, τα οποία, σύμφωνα με το Reuters, αξίζει να παρακολουθήσουμε την ημέρα των εκλογών.

1. Οι εκλογικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τις ισχνές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι διαθέτουν σήμερα 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή και 53 έναντι 47 στη Γερουσία.

Οι Δημοκρατικοί θεωρείται ευρέως ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, η μάχη για τη Γερουσία παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Το μέγεθος των κερδών των Δημοκρατικών στο ένα ή και στα δύο σώματα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα.

Μια νίκη των Δημοκρατικών στο ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αναμένεται να οδηγήσει σε έρευνες για ζητήματα δεοντολογίας και πιθανές παρατυπίες που αφορούν τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης της μεταναστευτικής πολιτικής και του πολέμου στο Ιράν.

Αντίθετα, μια καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο του Τραμπ στο κόμμα.

Μια βαριά εκλογική ήττα, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να αυξήσει τις πιέσεις για αναθεώρηση αντιδημοφιλών πολιτικών, όπως οι δασμοί και ο πόλεμος, ενώ παράλληλα θα επηρέαζε τη στρατηγική των υποψηφίων που φιλοδοξούν να τον διαδεχθούν.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογικές περιφέρειες της Φλόριντα και της Βιρτζίνια, όπου οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν τις έδρες, θα μπορούσαν να προσφέρουν τις πρώτες ενδείξεις για το μέγεθος των ενδεχόμενων κερδών των Δημοκρατικών.

Εάν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν σε ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες, αυτό θα υποδηλώνει μια ισχυρή εκλογική βραδιά για το κόμμα.

για το κόμμα. Εάν κερδίσουν ακόμη και σε περιφέρειες που θεωρούνται πιο ευνοϊκές για τους Ρεπουμπλικανούς, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα πολύ ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ και τις πολιτικές του.

Η μάχη για τη Γερουσία αναμένεται να κριθεί σε έξι έως οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζεται να αποσπάσουν αρκετές έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια ποσοστά το 2024. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το Οχάιο, η Αϊόβα, η Αλάσκα και το Τέξας.

Ακόμη και το Κάνσας, όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων, έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ανταγωνιστική πολιτεία. Μια νίκη των Δημοκρατικών εκεί θα αποτελούσε ένδειξη ενός ευρύτερου εκλογικού κύματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας εφόσον επικρατήσουν στις περισσότερες από αυτές τις αναμετρήσεις. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί θα χρειαστεί πιθανότατα να διατηρήσουν την έδρα τους στο Μίσιγκαν και να κερδίσουν το Μέιν.

2. Προβλήματα στις κάλπες και στην καταμέτρηση των ψήφων

Οι εκλογικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι οριακές εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφισβητήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των ψηφοφόρων, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα, τεχνικές δυσλειτουργίες στα εκλογικά μηχανήματα ή ενστάσεις από κομματικούς παρατηρητές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δικαστικές προσφυγές και καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 1.000 εκλογικούς παρατηρητές σε ολόκληρη τη χώρα την ημέρα των εκλογών, αριθμός περίπου τριπλάσιος σε σχέση με εκείνον των προηγούμενων ενδιάμεσων εκλογών.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο, απορρίπτει αυτούς τους φόβους ως αβάσιμους.

Ορισμένοι εκλογικοί αξιωματούχοι και νομικοί εμπειρογνώμονες εκφράζουν επίσης ανησυχίες ότι ομοσπονδιακές έρευνες και δικαστικές προσφυγές θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να διαταράξουν την επίσημη επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων θα είναι οριακή.

Στις 22 Οκτωβρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιχειρώντας να εμποδίσει προληπτικά την Αλάσκα από το να επικυρώσει τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης για τη Γερουσία, σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος που κατέχει ήδη την έδρα χάσει με μικρή διαφορά.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μπερδευτούν, καθώς στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν δύο Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι με σχεδόν πανομοιότυπα ονόματα.

Στις 22 Οκτωβρίου, ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο παρέμβασης του υπουργείου Δικαιοσύνης στην επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τις πολιτείες, δηλώνοντας ότι εξαιρετικές περιστάσεις θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια ενέργεια.

Αρκετές πολιτείες, τέλος, αναμένεται να μην έχουν ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων το βράδυ των εκλογών, ιδιαίτερα εκεί όπου οι αναμετρήσεις θα είναι οριακές. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για αμφισβητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

3. Η αντίδραση του Τραμπ στο εκλογικό αποτέλεσμα

Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει ο Τραμπ στα αποτελέσματα, ιδιαίτερα εάν οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις της εκλογικής βραδιάς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου 2020, προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων σε αρκετές πολιτείες, ο Τραμπ είχε ανακηρύξει τη νίκη του και είχε ζητήσει να σταματήσει η καταμέτρηση.

Τελικά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, αλλά συνέχισε να υποστηρίζει ψευδώς ότι οι εκλογές είχαν κλαπεί.

Οι ισχυρισμοί του συνέβαλαν στην πυροδότηση της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όταν πλήθος υποστηρικτών του επιχείρησε να εμποδίσει την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ψευδώς ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 και έχει αμφισβητήσει την ακεραιότητα των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, δημιουργώντας το ενδεχόμενο νέων αμφισβητήσεων από τους Ρεπουμπλικανούς σε περίπτωση που χάσουν τον έλεγχο του ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Κατά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στις πολιτείες για την παροχή στοιχείων ψηφοφόρων και έχει ξεκινήσει έρευνες σχετικά με την υποτιθέμενη συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις εκλογές.

Ωστόσο, οι ειδικοί σε εκλογικά ζητήματα και οι σχετικές μελέτες έχουν εντοπίσει ελάχιστα στοιχεία που να στηρίζουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Πρόσφατα, μάλιστα, το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε κατά της Καλιφόρνιας, επικαλούμενο την υποτιθέμενη ύπαρξη ψηφοδελτίων μη Αμερικανών πολιτών.

4. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων

Η συμμετοχή των παραδοσιακών εκλογικών βάσεων των δύο κομμάτων θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν σημαντικά πιο αποφασισμένοι να προσέλθουν στις κάλπες σε σχέση με τους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Ωστόσο, πολιτικοί στρατηγικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες των Δημοκρατικών, όπως οι νέοι, οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές σε σύγκριση με τις προεδρικές αναμετρήσεις.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης επίμονη δυσπιστία αυτών των κοινωνικών ομάδων απέναντι και στα δύο μεγάλα κόμματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής.

Εάν η συμμετοχή αυτών των ψηφοφόρων αποδειχθεί χαμηλότερη από τις προσδοκίες, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να καταγράψουν χειρότερη εκλογική επίδοση από εκείνη που προεξοφλούν οι δημοσκοπήσεις.

Τα στοιχεία από την πρόωρη ψηφοφορία στις πολιτείες που καταγράφουν την κομματική ταυτότητα των ψηφοφόρων δείχνουν μεγαλύτερη κινητοποίηση των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πολλοί από τους δικούς τους ψηφοφόρους επιλέγουν παραδοσιακά να ψηφίζουν την ίδια την ημέρα των εκλογών.

5. Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για την προεδρική κούρσα του 2028;

Μετά τη βαριά ήττα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, το κόμμα παραμένει διχασμένο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές.

Η πρώτη πλευρά υποστηρίζει ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να υιοθετήσουν ένα πιο λαϊκιστικό οικονομικό μήνυμα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα εισοδήματα, την ακρίβεια και τις οικονομικές ανισότητες.

Η δεύτερη πλευρά προκρίνει μια κεντρώα πολιτική προσέγγιση, με στόχο την επιστροφή των ψηφοφόρων που κινούνται στο πολιτικό κέντρο και μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα στις αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες.

Οι ισχυρές επιδόσεις τόσο των μετριοπαθών όσο και των υποψηφίων της αριστερής πτέρυγας στις εκλογές της Τρίτης θα επιτρέψουν και στις δύο πλευρές να υποστηρίξουν ότι η δική τους στρατηγική είναι η σωστή.

Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πολυπρόσωπη και δυνητικά συγκρουσιακή μάχη για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

6. Απέδωσε καρπούς το οικονομικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών;

Οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα και διοχέτευσαν τεράστια ποσά στην τηλεοπτική διαφήμιση, με στόχο να πλήξουν τους υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα ποσά από τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, συνολικά, οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν σαφές προβάδισμα στις δαπάνες, κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, εάν συνυπολογιστούν οι κομματικές επιτροπές και οι ανεξάρτητες πολιτικές οργανώσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν αυτό το οικονομικό πλεονέκτημα θα καταφέρει να επηρεάσει τους ψηφοφόρους στις οριακές εκλογικές αναμετρήσεις ή εάν οι ανησυχίες για τις υψηλές τιμές και τον πόλεμο με το Ιράν θα αποδειχθούν ισχυρότερες.

Ο ίδιος ο Τραμπ δαπάνησε περισσότερα από 277 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω της πολιτικής επιτροπής υπερδαπανών MAGA Inc. (Super PAC), σε μια ύστατη μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία στην τηλεόραση και μέσω απευθείας ταχυδρομικών αποστολών, με στόχο να στηρίξει τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δαπάνησε περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου των ενδιάμεσων εκλογών, εκ των οποίων τα 276 εκατομμύρια δολάρια από τον Ιούλιο και μετά, για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

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