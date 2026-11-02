Παπασταύρου: Να δοθεί ευελιξία για στήριξη της κοινωνίας με κονδύλια από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να δοθεί στην Ελλάδα ευελιξία, ώστε κονδύλια για ενεργειακές επενδύσεις που εντάσσονται στη ρήτρα διαφυγής, να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης, στοχευμένα και προσωρινά. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας, και στο Eurogroup».

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece και πρόσθεσε; «Εμείς πάντως πιέζουμε να μπορέσει να μας δοθεί η ευελιξία. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει ο Έλληνας πολίτης, είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει, και στην κρίση του μεταναστευτικού, και στην κρίση με τον κορωνοϊό, ότι παίρνει όσα μέτρα δύναται, χωρίς να ναρκοθετήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, για να στηρίξει την κοινωνία».

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν απογειωθεί σε όλη την Ευρώπη. «Στην Ελλάδα, για τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και με όρους αγοραστικής δύναμης, στο μέσο όρο», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μπει σε καθεστώς επιτήρησης. «Εμείς είμαστε μία από εκείνες τις χώρες που έχουμε το πλεόνασμα και μπορούμε να διεκδικούμε από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, να μας δοθεί ευελιξία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία», είπε.

«Το μάθημα που παίρνουμε όλοι, είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις δικές μας ενεργειακές δυνάμεις. Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Κάθε χώρα όμως, πρέπει να προσπαθήσει να έχει λιγότερη εξάρτηση από άλλους», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ηλεκτροσόκ στους καταναλωτές: Αυξήσεις έως… 76% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Μεγαλώνει το χάσμα με τα μπλε

Γερμανία: Πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ ετοιμάζει η κυβέρνηση

Πιερρακάκης: Επενδυτικός χάρτης 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας







