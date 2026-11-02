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02.11.2026 20:53

Ξανά στους δρόμους οι Γάλλοι μαθητές: Συνεχίζουν τους αποκλεισμούς σχολείων καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερες διαδηλώσεις

02.11.2026 20:53
gallia mathites

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Δεκάδες λύκεια σε όλη τη Γαλλία αποκλείστηκαν ξανά τη Δευτέρα, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια ακόμη τεταμένη εβδομάδα διαμαρτυριών για τις σχολικές συνθήκες και το υψηλό κόστος ζωής.

Οι διαμαρτυρίες έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων ότι εβδομάδες χωρίς μαθήματα θέτουν σε κίνδυνο τη σχολική χρονιά και τις τελικές εξετάσεις ορισμένων μαθητών.

Καθώς τα παιδιά επέστρεφαν μετά τις δύο εβδομάδες διακοπών, οι μαθητές αγνόησαν την έκκληση του Εμανουέλ Μακρόν να τερματίσoυν τους αποκλεισμούς των λυκείων, που λαμβάνουν χώρα από τον Σεπτέμβριο και έχουν προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα διαμαρτυρίας και κοινωνικές κρίσεις της προεδρίας του.

Από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και τα προάστιά του, καθώς και σε πόλεις όπως η Λιλ, η Τουλούζη και η Μασσαλία, μαθητές που απαιτούσαν περισσότερους αντικαταστάτες καθηγητών και επισκευές σε κτίρια οχύρωσαν τις εισόδους των σχολείων με κάδους απορριμμάτων. Αστυνομικοί έξω από ορισμένα σχολεία προσπάθησαν να σύρουν τους κάδους μακριά και προέβησαν σε συλλήψεις.

Φοιτητικοί σύλλογοι μπαίνουν στο «παιχνίδι» και σχεδιάζουν πρόσθετα οδοφράγματα στις σχολές την Τρίτη καλώντας παράλληλα σε μεγάλης κλίμακας απεργία την Πέμπτη, με τους σιδηροδρομικούς εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα να σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία για να υποστηρίξουν τα αιτήματα των μαθητών για καλύτερες συνθήκες και να διαμαρτυρηθούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τους χαμηλούς μισθούς.

Ο Ναθαναέλ Κομπαρί από το μαθητικό σωματείο Renouveau Lycéen, ο οποίος είναι επίσης μέλος του κεντρώου κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν, δήλωσε ότι οι μαθητές πρέπει να συνεχίσουν τη «μάχη ισχύος» με την κυβέρνηση για να πιέσουν για περισσότερη χρηματοδότηση, καλύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επισκευές σε ετοιμόρροπα σχολεία.

Είπε ότι τα μέτρα που προσέφερε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για να περιορίσει το μέγεθος ορισμένων τάξεων και να επανεξετάσει την πλατφόρμα αιτήσεων για τα πανεπιστήμια ήταν ανεπαρκή. Ο Κομπαρί δήλωσε στο BFMTV ότι οι διαμαρτυρίες ήταν ο μόνος τρόπος για να πιέσουν οι μαθητές για μια κυβερνητική απάντηση. Είπε: «Από δημοκρατικής άποψης, είναι λίγο σκανδαλώδες το γεγονός ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το είδος κατάστασης για να ακουστούμε, αλλά είναι η μόνη λύση που έχουμε».

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε ότι φοβάται ότι η σχολική χρονιά ήταν πλέον «σε κίνδυνο» για πολλούς μαθητές των τελευταίων τάξεων του λυκείου, οι οποίοι είχαν χάσει εβδομάδες μαθημάτων λόγω των αποκλεισμών και δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους ή να προλάβουν το πρόγραμμα σπουδών για τις εξετάσεις.

Είπε: «Έχουμε μαθητές που δίνουν τις εξετάσεις τους στο τέλος της χρονιάς και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα για τέσσερις ή πέντε εβδομάδες, αν συμπεριλάβουμε και τις αργίες, και για τους οποίους η σχολική χρονιά βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε».

Ο Ζεφρέ είπε ότι οι αποκλεισμοί των σχολείων ήταν «παράνομοι» και ότι η προτεραιότητά του ήταν να επιστρέψουν τα παιδιά στην τάξη.

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