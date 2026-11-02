Κωνσταντίνος Φιρινίδης – Βασιλική Μανησιώτη: Αυτό είναι το ζευγάρι πίσω από την αμαρτωλή ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Πώς έκλεβε τις δωρεές για πολυτελή ζωή

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές διερευνούν υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με κατηγορούμενους τον ιδρυτή της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, και τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη.

Το ζευγάρι φέρεται να χρησιμοποιούσε δωρεές που προορίζονταν για ιατρικές ανάγκες παιδιών για την κάλυψη προσωπικών εξόδων, πολυτελών διαμονών και στοιχηματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ σε βάρος των βασικών εμπλεκομένων ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα εξετάζει επιπλέον πιθανές παρεμβάσεις σε ερασιτεχνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς και παλαιότερη καταγγελία κατά της Μανησιώτη για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ το 2018.

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Κωνσταντίνος Φιρινίδης, 37 ετών, και Βασιλική Μανησιώτη, 35 ετών. Είναι το ζευγάρι που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με τις Αρχές να ερευνούν πώς χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες φέρεται να χρηματοδοτούσαν προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς διαμονές και στοιχηματικές δραστηριότητες. Ο Φιρινίδης ήταν ο ιδρυτής, πρόεδρος και δημόσιος εκπρόσωπος του σωματείου, ενώ η Μανησιώτη, η οποία κατονομάζεται σε δημοσιεύματα ως σύζυγός του, συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες.

Πίσω από τις εκκλήσεις για βοήθεια, τις φωτογραφίες παιδιών και την κινητοποίηση δωρητών, η αστυνομική έρευνα περιγράφει έναν μηχανισμό φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για νοσηλείες και θεραπείες. Στην επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι άτομα. Στον Φιρινίδη, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν, μεταξύ άλλων, διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από τις τηλεοπτικές εκκλήσεις στις σουίτες

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε οικοδομήσει επί χρόνια τη δημόσια εικόνα του γύρω από τη φιλανθρωπία. Έδινε συνεντεύξεις, παρουσίαζε δράσεις και καλούσε πολίτες να προσφέρουν χρήματα ή εθελοντική εργασία. Το σωματείο συστάθηκε επισήμως το 2018, ενώ τον Μάιο του 2019 ο ίδιος είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «ΜΕ ΤΟ 3» της ΕΡΤ3, προβάλλοντας το έργο της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα παρουσίαζαν ταξίδια, ακριβά εστιατόρια και στιγμές αναψυχής. Αυτή η εικόνα αποκτά διαφορετικό βάρος υπό το φως της έρευνας για την προέλευση των χρημάτων και τη διαχείριση των δωρεών. Οι δαπάνες του ζευγαριού αποτελούν πλέον μέρος της υπόθεσης που εξετάζουν οι Αρχές.

Στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν δημοσιευτεί, ο Φιρινίδης και η σύντροφός του εμφανίζονται να συζητούν για μεταφορές χιλιάδων ευρώ, κρατήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία και έξοδα διασκέδασης. «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα», ακούγεται να λέει η ίδια σε έναν από τους διαλόγους που αποκαλύφθηκαν.

Άλλα αποσπάσματα αφορούν πτήσεις σε business class, αισθητικές υπηρεσίες και τον τρόπο προσέγγισης επώνυμων δωρητών. Πρόκειται για υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το πού κατέληγαν τα χρήματα των εράνων.

Η παλαιότερη μήνυση κατά της Βασιλικής Μανησιώτη

Για τη Βασιλική Μανησιώτη, τα δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο και μια παλαιότερη καταγγελία. Στις 14 Νοεμβρίου 2018 είχε υποβληθεί μήνυση σε βάρος της για υπεξαίρεση χρημάτων από διαφορετική ΜΚΟ, στην οποία είχε προσφερθεί να εργαστεί εθελοντικά.

Κατά την καταγγελία, προσέγγιζε πολίτες και ζητούσε οικονομική ενίσχυση για τη μεταφορά παιδιού στο εξωτερικό για νοσηλεία, χωρίς να διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση. Τα χρήματα, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δεν αποδόθηκαν στην οργάνωση. Από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν προκύπτει η τελική δικαστική έκβαση εκείνης της υπόθεσης.

Η σημερινή έρευνα επεκτείνεται και στο ποδόσφαιρο: ο Φιρινίδης φέρεται να χρηματοδοτούσε ερασιτεχνικά σωματεία και εξετάζεται για παρεμβάσεις σε αγώνες και στοιχηματισμό. Το βασικό ερώτημα παραμένει η διαδρομή των δωρεών και τα ποσά που έφτασαν τελικά στις οικογένειες. Οι κατηγορίες σε βάρος του ζευγαριού δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

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