Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

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Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/11) ένας 38χρονος άνδρας στην πόλη της Λαμίας.

Οι δικοί του άνθρωποι που δεν τον είχαν δει το μεσημέρι, προσπάθησαν να τον βρουν στο τηλέφωνο χωρίς αποτέλεσμα και τον αναζήτησαν στο σπίτι του. Εκεί, βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησαν ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο 38χρονος φέρεται να μην αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και της Άμεσης Δράσης Λαμίας. Από τις πρώτες έρευνες έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, με όλα τα ευρήματα να συγκλίνουν στο ότι ο νεαρός άνδρας «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που κοιμόταν.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας διενεργεί την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου του 38χρονου.

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