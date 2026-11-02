Νέες αποκαλύψεις για την «αμαρτωλή ΜΚΟ»: Η εκμετάλλευση επώνυμων δωρητών, το ξέπλυμα χρήματος και τα στημένα παιχνίδια

Takeaways by to pontiki AI Έξι άτομα συνελήφθησαν για τη δράση...

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα φιλανθρωπικής ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο και την αγωνία οικογενειών με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες.

Χθες ήρθαν στο φως συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να διαχειρίζονταν τα χρήματα της ΜΚΟ τα βασικά μέλη της οργάνωσης.

Στους διαλόγους, ένα ζευγάρι εμφανίζεται να συζητά για χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, να έχουν σαφή εικόνα για το πού κατέληγαν όλα τα χρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε από τις ερανικές δράσεις αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται ότι έφτασε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρονται να αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης.

Η μεθοδολογία και τα θύματα

Η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Ως βασικά πρόσωπα εμφανίζονται ένας 37χρονος παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τον συντονισμό της δραστηριότητας.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν βασιζόταν στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προβολή των οικονομικών αναγκών των οικογενειών τους. Οι δωρητές καλούνταν να συνεισφέρουν για θεραπείες, νοσηλείες και έξοδα διαβίωσης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία ή εμφανίζονταν τεχνητά διογκωμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταγράφηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις οικογενειών που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους. Για παιδί που έπασχε από λευχαιμία και κατέληξε το 2021 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ για έξοδα διαβίωσης και κηδείας. Στην οικογένεια, ωστόσο, φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση 14χρονου παιδιού που πέθανε το 2026. Για την ενίσχυση της οικογένειάς του συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ωστόσο στους οικείους του φέρεται να έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια 15χρονου δεν έλαβε κανένα ποσό από τον έρανο, ύψους 73.000 ευρώ, με την οργάνωση να επικαλείται, σύμφωνα με την έρευνα, τραπεζικά κωλύματα.

Η εκμετάλλευση επώνυμων δωρητών

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ φέρεται να έπαιξε η εμπιστοσύνη που κέρδισε από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Οι δωρεές επωνύμων δημοσιοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούνταν ως διαπιστευτήριο αξιοπιστίας, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους πολίτες. Σε αναρτήσεις της, η «Παιδική Χαρά» παρουσίαζε τις οικονομικές ανάγκες συγκεκριμένων παιδιών ως επείγουσες, ανακοινώνοντας παράλληλα τις συνεισφορές γνωστών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν η εικόνα ενός οργανωμένου φιλανθρωπικού φορέα, με σημαντική κοινωνική αποδοχή και τη στήριξη επώνυμων δωρητών.

Μεταξύ όσων συνέβαλαν οικονομικά ήταν και ο αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Παναγιώτης Καμπαρούδης. «Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, που για άλλο παιδί έχω καταθέσει χρήματα σε λογαριασμούς που κατά καιρούς δημοσίευσε η οργάνωση. Απογοήτευση και μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ξέπλυμα χρήματος και ο στοιχηματισμός

Συνολικά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ εντοπίστηκαν καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες.

Ενδεικτική της οικονομικής διαχείρισης που περιγράφεται στη δικογραφία είναι συνομιλία μεταξύ δύο βασικών κατηγορουμένων, στην οποία γίνεται αναφορά στον όγκο των συναλλαγών και στα ποσά που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά τη σύνδεση της υπόθεσης με τον στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. «Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στημένα παιχνίδια. Ενοχοποιείται διότι σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες τρίτων γινόταν αναφορά στο όνομά του ως διαιτητή τον οποίο δήθεν ήλεγχαν», δήλωσε.

Ως σημείο συνάντησης και συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν καφετέρια στην Καλαμαριά, την οποία είχε ανοίξει ο 37χρονος. Εκεί πραγματοποιούνταν συναντήσεις και λαμβάνονταν αποφάσεις για τη διαχείριση και την κατανομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Παράλληλα, ο 32χρονος κουνιάδος του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Τα στημένα παιχνίδια της Πιερίας

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν περιοριζόταν στην οικονομική εκμετάλλευση των εράνων, αλλά επεκτεινόταν και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Ο 37χρονος φέρεται να χρηματοδότησε με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η εξαγορά διαιτητών με αμοιβές που έφταναν έως και τα 1.000 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τον τοπικό αρχιδιαιτητή για να επηρεάζει την έκβαση αγώνων και να αποκομίζει κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για live στοιχηματισμό με εσωτερική πληροφόρηση σε αγώνα της Super League Κ19, καθώς και 62 προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να πόνταρε συστηματικά στην ήττα συγκεκριμένης ομάδας.

Από το πρόσωπο του εθελοντή στην αστυνομική έρευνα

Ο 37χρονος ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς» είχε παρουσιάσει δημόσια τη δράση του σωματείου ήδη από το 2013, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3, συστηνόμενος ως άνθρωπος που ήθελε να στηρίξει οικογένειες και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ως πρόεδρος του σωματείου, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε αναφερθεί στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ομάδας εθελοντών που θα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε οικογένειες που αντιμετώπιζαν δύσκολες καταστάσεις. Όπως είχε εξηγήσει, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια προσωπική εμπειρία, καθώς ένα ανιψάκι του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μαζί με άλλα 20 μέλη, όπως είχε αναφέρει, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα, οργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις για την ενίσχυση οικογενειών που είχαν ανάγκη.

Το 2018 το σωματείο απέκτησε επίσημα νομική υπόσταση ως ΜΚΟ με την επωνυμία «Παιδική Χαρά». Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε συστηματικά τις δράσεις του, αναρτώντας φωτογραφίες παιδιών που νοσούσαν και εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση.

Σε χαρακτηριστική ανάρτηση αναφερόταν: «Ένα παιδί παλεύει για τη ζωή του και οι γονείς του παλεύουν να μπορέσουν απλώς να είναι δίπλα του. Ας μην τους αφήσουμε μόνους». Σε άλλη δημοσίευση, το σωματείο ανακοίνωνε ότι μέσα σε μόλις τρεις ημέρες είχε καλυφθεί η οικονομική ανάγκη ενός παιδιού, έπειτα από δωρεές πολιτών και γνωστού διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε συνεισφέρει 12.500 ευρώ.

Η δημόσια εικόνα της φιλανθρωπικής δραστηριότητας, οι επώνυμες δωρεές και οι συνεχείς εκκλήσεις για βοήθεια φέρονται να συνέβαλαν στην προσέλκυση ολοένα και περισσότερων δωρητών. Πίσω από αυτή την εικόνα, ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές περιγράφουν μια οργανωμένη δραστηριότητα με εικονικές εταιρείες, αδιαφανή διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ, στοιχηματισμό και φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η έρευνα επιχειρεί πλέον να αποτυπώσει το πλήρες οικονομικό δίκτυο και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

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