Γκράβα: Ανοίγουν ξανά σήμερα τα σχολεία

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Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα αναστολής της λειτουργίας τους, οι σχολικές μονάδες της Γκράβας ανοίγουν ξανά σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, για να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το σχολικό συγκρότημα παρέμενε κλειστό από τις 9 Οκτωβρίου, μετά την εμφάνιση οσμής αερίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στο διάστημα που μεσολάβησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από τον διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, καθώς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα, σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη, την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων από σήμερα, με την παροχή φυσικού αερίου να παραμένει κλειστή.

Με επιστολή που απέστειλε χθες στους διευθυντές όλων των σχολείων του συγκροτήματος της Γκράβας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και επανέλαβε ότι η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή.

Παράλληλα, ζήτησε τη συμβολή τους στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, διαβεβαιώνοντας ότι η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

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