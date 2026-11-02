Μαρία Αντωνά: «Δίπλα στον σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα – Πλέον, δεν με αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια, κοιτώ τη δική μου εξέλιξη»

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Στην ψευδαίσθηση τελειότητας που επικρατεί στα social media και στην ανάγκη που αυτό δημιουργεί να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας αναφέρθηκε η Μαρία Αντωνά, επισημαίνοντας ότι πλέον, η ίδια επιδιώκει το βάθος στις σχέσεις της

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η παρουσιάστρια τόνισε ότι δίπλα στον σύντροφό της νιώθει ότι έχει ωριμάσει, υπογραμμίζοντας ότι τα κακόβουλα σχόλια δεν την αφορούν, καθώς η ίδια εστιάζει, πια, στη δική της εξέλιξη.

«Το γεγονός ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από μια ψευδαίσθηση τελειότητας στα social media μάς αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και να αναζητήσουμε την ουσία, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι είναι το πραγματικό ζητούμενο. Οι υγιείς σχέσεις δεν θα έπρεπε να βασίζονται σε εφήμερα και επιφανειακά πράγματα. Οφείλουμε να εμφαθύνουμε. Ας είμαστε ειλικρινείς, το πιο νέο και το πιο ωραίο πάντα θα υπάρχει εκεί έξω. Δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε. Η ουσία και η ομορφιά βρίσκονται αλλού. Στο να προστατεύεις τον άνθρωπο σου, να στηρίζεις την επιλογή σου και να εξελίσσεσαι μαζί της στον χρόνο» ανέφερε αρχικά.

«Ο σωστός άνθρωπος δίπλα μας βγάζει τον καλύτερο εαυτό μας. Το έχω δει στην πράξη. Δίπλα στο σύντροφο μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα. Πλέον, δεν με αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια και κοιτάζω μόνο τη δική μου εξέλιξη. Η ωριμότητα και η σοφία του λειτούργησαν ευεργετικά πάνω μου, μαθαίνοντας με να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλη ματιά» πρόσθεσε.

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