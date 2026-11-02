Στράτος Τζώρτζογλου: «Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο – Η μητέρα μου με συνέλαβε στα 14 της» (Video)

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Για τα παιδικά του χρόνια και την οικογένειά του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Όλιβερ Τουίστ», αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- τις συνθήκε κάτω από τις οποίες ήρθε στη ζωή.

Όπως διηγήθηκε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», ο ηθοποιός γεννήθηκε σε πτωχοκομείο με τη μητέρα μου να τον φέρνει στη ζωή σε ηλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε στη συνέχεια ένα τραυματικό περιστατικό που σημάδεψε την παιδική του ηλικία, όταν η μητέρα του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατό της το 2020 με τον ίδιο να πέφτει σε κατάθλιψη.

«Ο Όλιβερ Τουίστ είναι στο έργο ορφανός, μεγάλωσε σε πτωχοκομείο. Ο λόγος που… κι αυτό το λέω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εγώ ξέρεις πώς γεννήθηκα; Δεν γεννήθηκα κανονικά. Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο. Η μητέρα μου, όταν με συνέλαβε στα δεκατέσσερά της, ο πατέρας της την είχε κλείσει σε πτωχοκομείο της εποχής γιατί δεν μπορούσε να ζήσει τα παιδιά. Είχε εφτά παιδιά», ανέφερε αρχικά.

«Οπότε είμαι παιδί που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε πτωχοκομείο και είναι μια αποκάλυψη που τη λέω τώρα για έναν λόγο. Γιατί παίζω στον Όλιβερ Τουίστ και αφιερώνω αυτή την παράσταση και την ερμηνεία μου στον ρόλο στη μάνα μου, την Ευτυχία. Δεν έχω ξεπεράσει καθόλου τον θάνατο της μάνας μου που έφυγε το ’20. Έπεσα τρία χρόνια σε κατάθλιψη», πρόσθεσε.

«Είχε συμβεί μια παρεξήγηση με τον πατέρα μου. Νόμιζε η μάνα μου ότι η τύπισσα στο νοσοκομείο που είχε πάει ο πατέρας μου και γνώρισε τη μάνα μου ήταν… τα είχαν φτιάξει, αλλά μετά, όταν γεννήθηκα εγώ, χώρισαν. Αλλά έλα ντε που αυτή πήγε να τον δει τον πατέρα μου, ζήλεψε η μάνα μου, ήπιε ένα μπουκάλι χλωρίνης. Το είδα αυτό σε ένα ημιυπόγειο, μέναμε στο Κερατσίνι. Μπαίνω, βλέπω τη μάνα μου και ένα μπουκάλι χλωρίνης με μια νεκροκεφαλή που είχαν τότε τα μπουκάλια χλωρίνης και παθαίνω σοκ. Αρχίζω να προσεύχομαι με την ψυχή να ζήσει η μάνα μου και μετά θα αφιέρωνα τη ζωή μου σε αυτούς, να προσφέρω αγάπη. Ευτυχώς έγινε καλά από θαύμα» κατέληξε.

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