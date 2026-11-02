Axios: Τραμπ και Νετανιάχου είχαν μια «ειλικρινή, αλλά δύσκολη» συνομιλία για το Ιράν

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Αρκετή ένταση έκρυβε το τηλεφώνημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζοντας τις πιέσεις για να χτυπήσουν άμεσα το Ιράν, κάτι που ο Τραμπ του απέρριψε καθώς αυτή τη στιγμή το μυαλό του είναι στις ενδιάμεσες εκλογές.

Πηγές ισραηλινών αξιωματούχων αναφέρουν στο Axios ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε έντονα όταν επέμεινε ο Νετανιάχου να προχωρήσουν σε άμεσο πλήγμα κατά της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει ότι προς το παρόν προτιμά τον διπλωματικό δρόμο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξάλλου, απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, διερευνώντας τις προοπτικές επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται «καλά», προσθέτοντας ότι δεν βιάζεται, κάτι που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, μεσολαβητές από το Κατάρ συναντήθηκαν την Κυριακή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με Ιρανούς αξιωματούχους, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Για πυρηνικό χτύπημα μιλά πρώην υποστηρικτής του Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Τάκερ Κάρλσον, πρώην «ομιλούσα κεφαλή» στο FOX NEWS θεωρείτο ως ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν όσο ελάχιστοι τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν, ο Κάρλσον έφυγε από το κανάλι και πλέον είναι μια από τις πιο επικριτικές φωνές για τον πρόεδρο των ΗΠΑ – μαζί με την έτερη πρώην σύμμαχο του Τραμπ, την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Ο Κάρλσον, λοιπόν, προχώρησε σε μια -ανατριχιαστική, αν είναι αληθινή – αποκάλυψη: ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο όρος Pickaxe (περσική ονομασία Κου-ε Κολάνγκ Γκαζ Λα), στο οποίο εικάζεται ότι βρίσκεται εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, η οποία συνεχίζει το έργο της, καθώς η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται κάτω από δεκάδες μέτρα γρανίτη, απολύτως προστατευμένη από συμβατικές διατρητικές βόμβες.

Μάλιστα, σε εκτενή ανάρτησή του στο Χ, ο υπερσυντηρητικός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο (υπηρεσιακός, πλέον) πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είναι επίσης πιεσμένος πολιτικά, είναι αυτός που πιέζει τον Τραμπ να προκαλέσει συντριπτικό χτύπημα στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την «αίγλη» του στους πολίτες του Ισραήλ.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Αναλυτικά, ο Κάρλσον έγραψε:

Υπό την πίεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να βρίσκεται λίγες μέρες πριν από την εκτόξευση πυρηνικής επίθεσης κατά του Ιράν. Στόχος θα ήταν το βουνό Πίκαξ στο κεντρικό Ιράν, όπου, σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, η ιρανική κυβέρνηση έχει ξαναρχίσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Κανένα συμβατικό όπλο του αμερικανικού οπλοστασίου δεν μπορεί να διαπεράσει 300 πόδια συμπαγούς γρανίτη για να καταστρέψει τις σήραγγες όπου υποτίθεται ότι πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός. Η μόνη στρατιωτική επιλογή είναι μια πυρηνική επίθεση. Ο Νετανιάχου ασκεί έντονη πίεση για κάτι τέτοιο. «Ο Μπίμπι τηλεφωνεί στον Τραμπ για αυτό το θέμα κάθε μέρα», λέει ένας καλά ενημερωμένος παρατηρητής.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε αδιέξοδο και είναι απελπισμένος. Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, εκτός αν ο Τραμπ παρέμβει άμεσα στην ισραηλινή πολιτική και μεσολαβήσει για μια συμφωνία με άλλα κόμματα που θα δώσει στον Νετανιάχου 61 έδρες στην Κνεσέτ. Διαφορετικά, θα αποχωρήσει από τη θέση του πρωθυπουργού και θα οδηγηθεί στην ατιμία, σε έρευνες και, ενδεχομένως, στη φυλακή. Ο Νετανιάχου πρέπει να παραμείνει κοντά στον Τραμπ. Χρειάζεται αυτόν τον πόλεμο.

Προς τον σκοπό αυτό, άσκησε μέγιστη πίεση στους στενότερους συμμάχους του στην κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διοικητής του CENTCOM Μπραντ Κούπερ. Και οι δύο αντιτίθενται σε μια διαπραγματευτική λύση για τον πόλεμο που έχουν διαχειριστεί τόσο καταστροφικά· και οι δύο πιέζουν για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ακολουθούν επίσης το παράδειγμα του Νετανιάχου, όπως και ηγετικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος. Σε πρόσφατη συνάντηση για το θέμα, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι αντιτίθεται στην τρέχουσα ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν που συντάσσεται στη Ντόχα.

Οι υπόλοιποι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι τρομοκρατημένοι από την προοπτική ενός νέου πολέμου. Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Νετανιάχου πέταξε κρυφά στο Αμπού Ντάμπι για να στρατολογήσει τα ΗΑΕ στην προσπάθειά του να ασκήσει πιέσεις για μια τελική επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Εμιράτες αρνήθηκαν. Μετά από οκτώ μήνες σύγκρουσης, οι οικονομίες του Κόλπου βρίσκονται σε ασταθή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και λιπασμάτων. Δεν θα ανακάμψουν σύντομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν συνολικά περίπου 850 υπερδεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου από τους παραγωγούς στον υπόλοιπο κόσμο. Μόνο τον Οκτώβριο, 11 από αυτά υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο Στενό του Ορμούζ. Με αυτόν τον ρυθμό, μια παγκόσμια ύφεση είναι αναπόφευκτη. Μια πυρηνική επίθεση θα επιτάχυνε δραστικά την καταστροφή. Η ραδιενεργή σκόνη από μια έκρηξη στο έδαφος στο βουνό Πίκαξ θα μολύνει τον Περσικό Κόλπο, δηλητηριάζοντας την παροχή νερού για 100 εκατομμύρια ανθρώπου

Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις άμεσες συνέπειες για την περιοχή. Ο υπόλοιπος κόσμος είναι εξίσου εκτεθειμένος. Καμία άλλη χώρα εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ πυρηνικό όπλο σε πόλεμο. Κάποιοι θα ήθελαν να το κάνουν. Μια αμερικανική πυρηνική επίθεση εναντίον του Ιράν θα δημιουργούσε ένα νέο προηγούμενο. Οι Ρώσοι έχουν ήδη δηλώσει σε τουλάχιστον δύο άλλες κυβερνήσεις ότι μια αμερικανική πυρηνική επίθεση εναντίον του Ιράν θα τους έδινε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα εναντίον της Ουκρανίας. Το Πακιστάν και η Ινδία θα μπουν στον πειρασμό να πράξουν το ίδιο η μία εναντίον της άλλης, όπως και η Βόρεια Κορέα εναντίον της Σεούλ. Μετά την πρώτη πυρηνική επίθεση, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Αυτός ο πόλεμος θα είναι σύντομος και οριστικός.

Εδώ και μήνες βαδίζουμε σαν υπνοβάτες προς αυτή τη στιγμή. Από τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση έχει αναδιατυπώσει διακριτικά την αμερικανική πυρηνική δογματική, ώστε να καταστεί ευκολότερη – και, ως εκ τούτου, πιο πιθανή – η πρώτη χρήση των λεγόμενων «πυρηνικών όπλων πεδίου μάχης». Κανείς στην Ουάσιγκτον, από κανένα από τα δύο κόμματα, δεν φαίνεται να ενοχλείται από αυτό. Τώρα βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Στενοί παρατηρητές λένε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι πυρηνικά όπλα. Αυτό θα είναι στις 7 Νοεμβρίου, σε έξι ημέρες από τώρα. Προς τιμήν του, διστάζει. Προς το παρόν, ο Τραμπ ακούει τον αντιπρόεδρό του, τον Τζέι Ντι Βανς, και τον απεσταλμένο και φίλο του Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Έχουν δίκιο, αν και δεν θα είναι εύκολο. Είναι γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς είναι απογοητευτικές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ ορισμένα στοιχεία της κυβέρνησης αυτής έχουν γίνει πιο ριζοσπαστικά από τότε που ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η οικογένειά του σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο. Μετά από δεκαετίες απομόνωσης, ακόμη και οι σχετικά μετριοπαθείς Ιρανοί ηγέτες φαίνονται μπερδεμένοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στη Δύση. (Υπάρχει, για παράδειγμα, μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση στην Τεχεράνη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει το Ισραήλ.) Συνολικά όμως, όσοι έχουν μιλήσει με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο Ιράν αναφέρουν ότι υπάρχει συναίνεση εκεί ότι η συνέχιση του πολέμου είναι κακή για όλους και ότι αξίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Μια ομάδα που δεν έχει ερωτηθεί μέχρι στιγμής είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός — τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που θα σκοτωθούν μαζί με τα παιδιά τους αν ο Τραμπ ωθηθεί από τον Νετανιάχου να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση την επόμενη εβδομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να εκφράσουν τη γνώμη τους.

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