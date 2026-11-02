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02.11.2026 11:47

Κασσελάκης με «μοντέλο Τσίπρα»: Μήνυμα σε Τσαπανίδου ότι δεν «καραδοκεί» για την έδρα της – «Οι Δημοκράτες θα μπούμε στη Βουλή με την αξία μας»

02.11.2026 11:47
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Με «μοντέλο Τσίπρα» απαντά δημόσια ο Στέφανος Κασσελάκης στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό ότι η Πόπη Τσαπανίδου, ανεξάρτητη βουλευτής Επικρατείας, δεν παραιτείται της έδρας της για να πάει στην ΕΛΑΣ παρά θα το πράξει τελευταία στιγμή, προκειμένου η έδρα να μην πάει στον σημερινό πρόεδρο του κόμματος των Δημοκρατών. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Daily post ο Στέφανος Κασσελάκης διαμηνύει ότι δεν ενδιαφέρεται για την έδρα γιατί οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή με την αξία τους. Κάτι που μοιάζει με αυτό που λέει ο Τσίπρας ότι δηλαδή η ΕΛΑΣ θα μπει στη Βουλή μόνο με την ψήφο του λαού και μέχρι τότε δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή.

Ερωτηθείς λοιπόν αν θα αποδεχόταν την έδρα σε περίπτωση παραίτησης της Πόπης Τσαπανίδου, ο Στέφανος Κασσελάκης απαντά σε απαξιωτικό τόνο για ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ – με το καρφί για Τσίπρα ότι είχε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ – και ανεξάρτητους και επ’ ευκαιρία υπενθυμίζει και το «μπουζουξίδικο»:

«Δεν έχω καμία πρόθεση να γίνω μέρος αυτής της απολίτικης φαρσοκωμωδίας. Αυτό που συμβαίνει με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – άλλοι να παραιτούνται για να πάνε στο μόρφωμα Τσίπρα κι άλλοι να μένουν βουλευτές μέχρι να τους δώσει το πράσινο φως να παραιτηθούν – είναι ντροπή. Δεν μου κάνει εντύπωση, όμως! Τα έζησα ως εκλεγμένος αρχηγός αυτού του κόμματος, από τη λευκή απεργία βουλευτών και στελεχών στις ευρωεκλογές μέχρι και το εσωκομματικό πραξικόπημα στο μπουζουξίδικο. Δυστυχώς, κάποιοι είναι ικανοί για όλα.

Η κυρία Τσαπανίδου αποδέχθηκε την έδρα των αποδήμων χωρίς καν να με ενημερώσει πρώτα τότε, ως Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και παρά την αντίθετη απόφαση της πολιτικής γραμματείας.

Εκτελεί το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον προκάτοχό μου με στοχοπροσήλωση.

Συνεπώς εάν θέλει να παραιτηθεί από την έδρα της, ας το κάνει μαζί με την αξιοπρέπειά της ελεύθερα! Ας μην ανησυχεί ούτε η ίδια ούτε κανείς άλλος ότι καραδοκώ να πάρω την έδρα της. Δεν με αφορά πλέον – ευτυχώς – ούτε η κυρία Τσαπανίδου ούτε τα πολιτικά της σχέδια, κατά βούληση ή καθ´ υπαγόρευση.

Οι Δημοκράτες θα μπούμε στη Βουλή με την αξία μας! Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με πρόσωπα και κόμματα που δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία, τους πολίτες και τους θεσμούς».

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