Nova TV: EuroLeague με Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

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Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με μεγάλες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup καθώς και για τη γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού Qualco στην EuroLeague!
Για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για τη Μαδρίτη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη «Βασίλισσα» Ρεάλ (4/11, 21:45), ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 6η αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρόμα (3/11, 20:00), ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (4/11, 21:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.
Παράλληλα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Kibirkstis (3/11, 20:30) για τη 4η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 3 Νοεμβρίου
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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