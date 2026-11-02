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02.11.2026 12:41

Nova TV: EuroLeague με Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

02.11.2026 12:41
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  • H EuroLeague συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
  • Στο EuroCup ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ρόμα ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην 6η αγωνιστική
  • Ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Kibirkstis για τη 4η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με μεγάλες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup καθώς και για τη γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού Qualco στην EuroLeague!

Για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για τη Μαδρίτη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη «Βασίλισσα» Ρεάλ (4/11, 21:45), ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 6η αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρόμα (3/11, 20:00), ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (4/11, 21:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Παράλληλα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Kibirkstis (3/11, 20:30) για τη 4η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

  • 19:00 EuroCup-6η αγωνιστική: Τόφας Μπούρσα-Νεπτούνας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 19:30 Pre Game Show ΠΑΟΚ-Ρόμα Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη
  • 20:00 EuroCup: ΠΑΟΚ-Ρόμα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη
  • 20:30 EuroLeague Γυναικών-1η φάση ομίλων/4η αγ.: Αθηναϊκός QualcoKibirkstis Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 20:30 Eurocup: Ουλμ-Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 21:00 EuroCup: Νάπολι-Τρέντο Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 22:00 Post Game Show ΠΑΟΚ-Ρόμα Novasports Prime με τον με Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

  • 19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Μανρέσα Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Ντερτόνα Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 20:30 EuroCup: Μπόσνα-Μπάλκαν Μπότεβγκραντ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 20:30 Playmakers, Α μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
  • 21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:45 EuroLeague-10η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

  • 19:15 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 20:00 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 20:45 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 23:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Μπεσίκτας-Ζαλγκίρις Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.

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