Γεωργιάδης για το σκάνδαλο με ΜΚΟ: «Μη δίνετε χρήματα για άρρωστα παιδιά μέσω διαδικτύου – Είναι απάτη» (video)

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Έκκληση προς στους πολίτες απεύθυνε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, να μην αποστέλλουν χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου, για ιατρικές θεραπείες παιδιών ή ενηλίκων, με αφορμή την αποκάλυψη της ΜΚΟ από τη Θεσσαλονίκη, που επί οκτώ χρόνια ουσιαστικά έκλεβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από εράνους, για τα νοσηλεία παιδιών με σοβαρές παθήσεις.

Ο υπουργός τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτουν πλήρως τις σχετικές δαπάνες ασθενών. Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη, στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την απάτη με τη ΜΚΟ, ξεκαθάρισε ότι: «Όταν βλέπετε στο διαδίκτυο αναφορές για να μαζευτούν χρήματα για μια θεραπεία ενός μικρού παιδιού ή ενός μεγαλύτερου ανθρώπου, να μην δίνετε λεφτά. Γιατί το ελληνικό κράτος καλύπτει το 100% των δαπανών υγείας του οποιουδήποτε Έλληνα που χρειάζεται πράγματι θεραπεία στο εξωτερικό, όσο ακριβή και να είναι. Εγώ κάθε φορά που βλέπω τέτοιο λογαριασμό, το στέλνω κατευθείαν στον εισαγγελέα και στον ΕΟΠΥΥ. Δεν μπορείς να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, είναι απάτη. Όποιος και αν είσαι, σε όποια κοινωνική τάξη και αν ανήκεις, όποια οικονομική δυνατότητα και αν έχεις θα ακολουθήσεις την προβλεπόμενη διαδικασία και το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα είναι εδώ για να σε στηρίξουν από την πρώτη στιγμή».

Αναφορικά με τους τους ελέγχους μέσω της πλατφόρμας MedWatch στα ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, μετά από το τραγικό θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός ανέφερε ότι οι έλεγχοι προχωράνε και από τους Ιατρικούς Συλλόγους και από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας: «Οι διαφημίσεις έχουν εξαφανιστεί σε ποσοστό 99%. Και η περίπτωση της κ. Καρυστιανού από αυτό έχει ξεκινήσει. Προχωράει μία χαρά και έχει μπει μία τάξη. Ο απατεώνας μπορεί να υπάρχει ακόμα. Αυτό που σίγουρα έχει γίνει, είναι ότι η ευκολία διαφήμισης τέτοιων πραγμάτων, που υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν υπάρχει πια, άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν πελατεία».

Οι ελλείψεις στο Νοσοκομείο Χανίων και η πρόταση Μπακογιάννη για το υγειονομικό campus

Ο υπουργός ρωτήθηκε και για τις διαμαρτυρίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, κατά την προγραμματισμένη σύσκεψη που έγινε την περασμένη Παρασκευή.

«Επειδή με βρίζουν, νομίζουν ότι κάνουν την Οκτωβριανή Επανάσταση; Εγώ δεν είμαι τύραννος, Υπουργός είμαι. Δεν μπορεί να μπαίνει ο εκλεγμένος Υπουργός στο νοσοκομείο και κάποιοι να με εμποδίζουν και να με υβρίζουν. Αυτά είναι γελοιότητες. Αντί να τσακωνόμαστε για “του ΝΑΤΟ τα σφαγεία”, δεν είναι καλύτερα να συνεννοούμαστε και να λύνουμε τα προβλήματα;», τόνισε.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας η παραγωγή του νοσοκομείου Χανίων έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ με περισσότερες εξετάσεις (αξονικές, στεφανιογραφίες) και χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο υπάρχουν ελλείψεις.

«Οι ελλείψεις προσωπικού που έχουν γίνει σε παθολόγους, σε νοσηλευτές και σε αναισθησιολόγους, θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του νοσοκομείου. Για αυτό και πήγα. Καθίσαμε τρεις ώρες και συζητήσαμε. Βασικό τους αίτημα ήταν να γίνει άγονο Α’ δηλαδή να έχουν αυξημένα χρήματα οι γιατροί. Το έκανα πριν πάω στα Χανιά. Ήθελαν παθολόγους, προκηρύξαμε οκτώ παθολόγους. Τέσσερις για τον Νοέμβριο και τέσσερις για τον Ιανουάριο. Φέρνουμε 70 νοσηλευτές μέχρι τέλος του χρόνου».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη στη σύσκεψη αυτή, έδωσε το λόγο τελευταία, στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη: «Περίμενε σιωπηλή στην καρέκλα της τρεισήμισι ώρες. Παίρνει το λόγο για να ανακοινώσουμε το μεγάλο μας έργο. Γιατί το νέο μεγάλο έργο για τα Χανιά είναι το μεγάλο campus που θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι ιδέα της κυρίας Μπακογιάννη. Στα 25 στρέμματα που γίνεται το νοσοκομείο σχεδιάζουμε να φτιάξουμε κατοικίες γιατρών, παιδικούς σταθμούς και εστιατόρια.».

Αναφορικά με το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στην κυρία Μπακογιάννη και μιας άλλη κυρίας είπε: «Είναι μία κυρία, λοιπόν, η οποία διέκοπτε σχεδόν κάθε ομιλητή που δεν συμπαθούσε. Μία, δύο, τρεις φορές, δεν την άφηνε να μιλήσει. Με συγχωρείτε, δεν έχουν όλοι την ίδια αντοχή στην αγένεια. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Μπακογιάννη. Το να διακόπτεις τον ομιλητή δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατικού διαλόγου είναι αγένεια».

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