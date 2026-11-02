ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το Ψηφιακό Αποθετήριο των διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιες εξαιρούνται

Takeaways by to pontiki AI Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΟΠΥΥ τέθηκε σε επίσημη εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου, υποχρεώνοντας τα διαγνωστικά κέντρα να καταχωρούν ψηφιακά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την αποζημίωσή τους.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου ιατρικού ιστορικού, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών στα δεδομένα, ενώ παράλληλα περιορίζει τις άσκοπες επαναληπτικές εξετάσεις.

Λόγω τεχνικών δυσκολιών που διαπιστώθηκαν κατά την πιλοτική λειτουργία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την προσωρινή εξαίρεση 91 συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων από την υποχρέωση ανάρτησης.

Για τη διευκόλυνση των παρόχων υγείας κατά την αρχική φάση, ο Οργανισμός κατέστησε προαιρετική την αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων με τους διεθνείς κωδικούς LOINC, απλοποιώντας τη διαδικασία καταχώρησης.

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Σε πλήρη και επίσημη εφαρμογή τέθηκε από την 1η Νοεμβρίου, το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΟΠΥΥ, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα του υπερ-Ταμείου που αφορά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων των ασθενών σε μια βάση δεδομένων.

Στο εξής, οι εργαστηριακοί γιατροί καθώς και τα διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα, υποχρεούνται να καταχωρούν ψηφιακά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργούν για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς έχει συνδεθεί άμεσα με την αποζημίωση των παρόχων υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.

Στόχος της δημιουργίας αυτού του ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος είναι η διευκόλυνση τόσο των πολιτών όσο και του ιατρικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς αποκτούν άμεση και εύκολη πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό τους, ενώ παράλληλα οι θεράποντες γιατροί μπορούν να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία της υγείας των εξεταζόμενων, αποφεύγοντας την άσκοπη και πολυδάπανη επανάληψη εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο οι ασφαλισμένοι δεν ταλαιπωρούνται κάνοντας συχνά τις ίδιες εξετάσεις, οι θεράποντες γιατροί τους έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης της υγείας των ασθενών τους και ο ΕΟΠΥΥ δεν πληρώνει, ξανά και ξανά, τις ίδιες εξετάσεις για έναν ασθενή.

Τα προβλήματα και η λίστα με τις εξετάσεις που εξαιρούνται

Σημειώνεται ότι η πιλοτική λειτουργία του συστήματος κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ανέδειξε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Εντοπίστηκαν προβλήματα σε εξετάσεις των οποίων τα αποτελέσματα εκδίδονται αποκλειστικά σε μορφή PDF και δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την πλατφόρμα, καθώς και σε εξειδικευμένες αναλύσεις που απαιτούν χρόνο έκδοσης μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων. Ανταποκρινόμενος και στα αιτήματα των ιατρικών συλλόγων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε εγκρίνει δίμηνη παράταση.

Με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώθηκε η προσωρινή εξαίρεση 91 διαγνωστικών εξετάσεων από την υποχρέωση ανάρτησης. Στη λίστα των εξαιρέσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις, καλλιέργειες ούρων,

κοπράνων και πτυέλων,

αιμοκαλλιέργειες,

αντιβιογράμματα,

παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων,

μικροσκοπικές εξετάσεις σπέρματος.

Ο Οργανισμός διευκρίνισε ότι οι εξαιρέσεις αυτές είναι προσωρινές και η άρση τους θα γίνεται σταδιακά ανά εξέταση, με νεότερες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των γιατρών κατά την πρώτη φάση εφαρμογής, ο ΕΟΠΥΥ ξεκαθάρισε ότι είναι υποχρεωτική μόνο η καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Δεν απαιτείται, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες, η σύνθετη αντιστοίχισή τους με τους κωδικούς της διεθνούς ταξινόμησης LOINC, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία για τα εργαστήρια.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

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