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02.11.2026 10:43

Χανιά: Σύζυγος και πεθερός χτύπησαν 29χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

02.11.2026 10:43
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credit: pixabay

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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσαμο Χανίων κατήγγειλε 29χρονη γυναίκα το Σάββατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές, η ίδια χτυπήθηκε με χέρια και με πόδια από τον 39χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της (ηλικίας έως 6 ετών).

Μόλις έγινε η καταγγελία, οι δύο φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν, ωστόσο η 29χρονη δε θέλησε να πάει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί για τυχόν τραύματα, ούτε θέλησε να της χορηγηθεί “panik button”.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το συβάν.

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