Χανιά: Σύζυγος και πεθερός χτύπησαν 29χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσαμο Χανίων κατήγγειλε 29χρονη γυναίκα το Σάββατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές, η ίδια χτυπήθηκε με χέρια και με πόδια από τον 39χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της (ηλικίας έως 6 ετών).

Μόλις έγινε η καταγγελία, οι δύο φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν, ωστόσο η 29χρονη δε θέλησε να πάει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί για τυχόν τραύματα, ούτε θέλησε να της χορηγηθεί “panik button”.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το συβάν.

Διαβάστε επίσης

Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για να διεξάγει εράνους, τουλάχιστον 34 οικογένειες έχασαν τα λεφτά τους

Γλυφάδα: Έκλεψε αυτοκίνητο από το τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του