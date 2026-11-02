Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με ένα εντυπωσιακό κλιπ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ετήσια παράδοσή της τήρησε για ακόμη μια χρονιά η Μαράια Κάρεϊ η οποία κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βίντεο με το οποίο κήρυξε την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου.

Τα ξημερώματα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Χάλογουιν, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμη εντυπωσιακό κλιπ, το οποίο συνόδευσε με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Ήρθε η ώρα!!!!».

Το βίντεο ανοίγει με την ένδειξη «Νέα Υόρκη… 31 Οκτωβρίου» και με μια αντίστροφη μέτρηση σε εξέλιξη ξεκινώντας από τις 11:58 μ.μ. Η κάμερα μεταφέρεται στο εσωτερικό ενός μπαρ όπου πραγματοποιείται μια punk rock συναυλία, με τη σταρ να βρίσκεται στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit», έχοντας υιοθετήσει έντονο μακιγιάζ και punk αισθητική.

Πρόκειται για ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Someone’s Ugly Daughter», το οποίο η ίδια είχε γράψει και ηχογραφήσει ως δεύτερη φωνή στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την παραγωγή του.

Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει με το όνομα του συγκροτήματος «Chick» και ήταν μια συνεργασία με τη φίλη της Κλαρίσα Ντέιν, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Η Μαράια Κάρεϊ είχε αποκαλύψει τη συμμετοχή της στο πρότζεκτ μόλις το 2020 μέσα από την αυτοβιογραφία της.

Καθώς το «Hermit» ολοκληρώνεται και το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σφραγίζει τη στιγμή με την υπέροχη φωνή της και το διάσημο «Ήρθε η ώρα!». Την ίδια στιγμή, το σκηνικό μεταλλάσσεται και η οθόνη μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό, χειμωνιάτικο τοπίο, με την ίδια να αποκαλύπτεται στην κορυφή ενός τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου, ερμηνεύοντας τις γνώριμες νότες της κλασικής επιτυχίας «All I Want for Christmas Is You».

Το θρυλικό τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, μέσα από το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Μαράια Κάρεϊ με τίτλο «Merry Christmas». Κάθε χρόνο επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά τσαρτ καθώς κατά τη διάρκεια των εορτών ακούγεται ασταμάτητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μάλιστα είχε καταγράψει τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100, με 22 μη συνεχόμενες εβδομάδες, πριν παραδώσει φέτος τη σκυτάλη στο «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ.

Διαβάστε επίσης:

Harry Styles: Ξέσπασε σε κλάματα στην τελευταία συναυλία του στο Madison Square Garden – Τον αποθέωσε το κοινό (Video)

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027