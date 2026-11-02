Harry Styles: Ξέσπασε σε κλάματα στην τελευταία συναυλία του στο Madison Square Garden – Τον αποθέωσε το κοινό (Video)

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Σε κλάματα ξέσπασε ο Χάρι Στάιλς στην τελευταία συναυλία της σειράς εμφανίσεών του στο Madison Square Garden, σε μια βραδιά που σηματοδότησε την ολοκλήρωση δέκα εβδομάδων συναυλιών στο εμβληματικό στάδιο.

Ο τραγουδιστής δεν κατάγερε να κρύψει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στη Νέα Υόρκη, όταν το κοινό τον αποθέωσε. Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε και όταν ο γκαρντ των New York Knicks, Τζέιλεν Μπράνσον ανέβηκε στη σκηνή και του παρέδωσε ένα αναμνηστικό για τις 30 εμφανίσεις του στον χώρο.

Ο Στάιλς δέχτηκε την τιμητική διάκριση, ενώ η θερμή αντίδραση των θεατών τον έκανε να δακρύσει. «Θα επιστρέψω στην ασφάλεια του μικροφώνου μου, γιατί αισθάνομαι ευάλωτος και δεν ξέρω τι να κάνω με τα χέρια μου» είπε αστειευόμενος, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη συγκίνησή του.

“My name is Jalen Brunson and welcome to Madison Square Garden“ — Jalen Brunson helps raise the banner for Harry Styles 30 consecutive nights at the Garden (📸: John Pascarella) https://t.co/edtDmXgrLd — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 1, 2026

Ο τραγουδιστής παρέτεινε τη βραδιά όσο περισσότερο μπορούσε, κλείνοντας τη συναυλία με μια εκτεταμένη χορευτική εκδοχή του «Aperture».

Η τελευταία εμφάνιση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς ο Στάιλς έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του πορείας με το Madison Square Garden. Όπως ανέφερε στις συναυλίες του, είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά εκεί σε ηλικία 18 ετών, ενώ έκτοτε επέστρεψε πολλές φορές, αρχικά με τους One Direction και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης.

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