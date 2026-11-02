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02.11.2026 12:15

Νέα κυβερνοεπίθεση σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Σουηδία: Ανέβασαν την θερμοκρασία των ψυγείων στους 50 βαθμούς

02.11.2026 12:15
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Ο σουηδικός γίγαντας ICA, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Σουηδίας, αλλά και τα σούπερ μάρκετ Delhaize στο Βέλγιο (μητρική της ΑΒ Βασιλόπουλος) ανακοίνωσαν ότι πολλά από τα καταστήματά τους δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτα, με αποτέλεσμα τα ψυγεία και οι καταψύκτες να ρυθμιστούν εξ αποστάσεως στους 50°C.

Το περιστατικό στη Σουηδία πιθανότατα είχε ως αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Πολλά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ICA Kvantum στο Sjöbo και την Tomelilla, ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν.

Η ICA λέει ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και αναμένεται να ανοίξουν αργότερα. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και λέει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

Επίσης, καταψύκτες και ψυγεία σε δεκάδες τοποθεσίες στο Βέλγιο στα σούπερ μάρκετ Delhaize επηρεάστηκαν από κυβερνοεπίθεση, ανέφεραν βελγικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Δευτέρας

Τουλάχιστον 40 σούπερ μάρκετ φέρεται να επλήγησαν στο Βέλγιο.

Η επωνυμία του καταστήματος ανήκει στην Ahold Delhaize με έδρα το Zaandam,.

Τα περιστατικά έρχονται εν μέσω ενός κύματος κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από παρόμοια περιστατικά που αναφέρθηκαν στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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