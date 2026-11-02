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02.11.2026 11:24

Και το Βέλγιο σε κρίση: Υπό παραίτηση ο πρωθυπουργός – Δεν περνά ο προϋπολογισμός

02.11.2026 11:24
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Και το Βέλγιο εισέρχεται στη λίστα με τις ευρωπαϊκές χώρες που διάγουν… πολιτική κρίση, μετά την αποτυχία των κυβερνητικών εταίρων να συμφωνήσουν στον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον βασιλιά Φίλιππο, πιθανότατα για να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Το αν ο μονάρχης θα την αποδεχθεί ή θα ζητήσει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις παραμένει ανοιχτό.

Η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου, γνωστού ως Kern, ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας χωρίς συμφωνία, παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις νέες προτάσεις του πρωθυπουργού. Στόχος ήταν να εξοικονομηθούν περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να συγκρατηθούν τα δημόσια οικονομικά. Τα πέντε κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού Arizona —N-VA, MR, Les Engagés, CD&V και Vooruit— διαφωνούν για το πώς θα κατανεμηθούν τα δημοσιονομικά βάρη. Το φιλελεύθερο MR αντιτίθεται στην αύξηση του ΦΠΑ και ζητά μεγαλύτερες περικοπές δαπανών. Το σοσιαλιστικό Vooruit και οι κεντρώοι Les Engagés προκρίνουν μεγαλύτερη συμμετοχή των υψηλών εισοδημάτων και περιουσιών, με προτάσεις για τη φορολόγηση υπεραξιών και χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο η δημοσιονομική προσπάθεια να περιοριστεί στα 8 δισ. ευρώ, αντί των 10 δισ. που ζητούσε ο πρωθυπουργός, χωρίς να γεφυρωθούν οι διαφορές. Ο Ντε Βέβερ έχει προειδοποιήσει ότι η αποτυχία συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Βελγίου. Παράλληλα, έχει απορρίψει την προσφυγή στο σύστημα των προσωρινών δωδεκατημορίων, που θα επέτρεπε στη χώρα να ξεκινήσει το 2027 χωρίς νέο εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Παρά το αδιέξοδο, οι κυβερνητικοί εταίροι εξακολουθούν να θεωρούν πιθανό έναν συμβιβασμό. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη Le Soir, εκτίμησε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον βασιλιά μπορεί να προκαλέσει «ένα ηλεκτροσόκ στους εταίρους» και να οδηγήσει σε μια τελευταία προσπάθεια συμφωνίας.

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