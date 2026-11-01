Παραίτηση Μενδώνη ζητά η ΕΛΑΣ: «Ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται με τις συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που υπογράφηκαν παραμονές Δεκαπενταύγουστου»

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Ακυρώθηκαν οι δύο διαγωνισμοί του υπουργείου Πολιτισμού που αφορούσαν τη διαχείριση των τουαλετών και των ερμαρίων της Ακρόπολης, καθώς και 27 πωλητηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οποία ζητά την παραίτηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ενώ κάνει λόγο για ακόμη μία υπόθεση κακοδιαχείρισης δημόσιου πλούτου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο συμβάσεις είχαν υπογραφεί παραμονές του Δεκαπενταύγουστου και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την προκήρυξη των διαγωνισμών.

Η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει την απόφαση δικαίωση των καταγγελιών της, αλλά και των αντιδράσεων των αρχαιολόγων που είχαν εξαρχής αντιταχθεί στην παραχώρηση των χώρων. Παράλληλα, ζητά την παραίτηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Στην ίδια ανακοίνωση, θέτει ζήτημα αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, υποστηρίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί έχουν κοστίσει συνολικά 20 δισ. ευρώ. Τέλος, δεσμεύεται ότι, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα επανεξετάσει κάθε σύμβαση που κρίνεται επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον, θα ενισχύσει την Αρχαιολογική Υπηρεσία και θα παραπέμψει στη Δικαιοσύνη όσους διαπιστωθεί ότι έχουν υποπέσει σε παραβάσεις καθήκοντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης της Ν.Δ. αποκαλύπτεται με τις συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που υπογράφηκαν παραμονές Δεκαπενταύγουστου και για τις οποίες είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη αφορούσε τις τουαλέτες και τα ερμάρια της Ακρόπολης, με τα 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Μια εταιρεία που είχε ιδρυθεί λίγους μήνες πριν, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 25.000 ευρώ και χωρίς προηγούμενη εμπειρία, ανέλαβε τη διαχείρισή τους για 6+6 χρόνια, έναντι 2.500 ευρώ μηνιαίως, αποδίδοντας στο κράτος μόλις το 2% των εσόδων!

Η δεύτερη σύμβαση αφορούσε 27 πωλητήρια σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Κνωσός και η Ολυμπία. Πολλά είχαν ανακατασκευαστεί με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παραχωρήθηκαν στην ένωση Space Hellas – Radiant Technologies, εταιρειών του ίδιου ομίλου, για 50.600 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, μόλις 1.874 ευρώ ανά πωλητήριο, συν 2% επί των πωλήσεων, για 6+6 χρόνια!

Μετά τις προσφυγές δύο εταιρειών στην ΕΑΔΗΣΥ οι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν. Διότι για τα 27 πωλητήρια, η Αρχή έκρινε ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ενωσιακό κατώφλιο και ότι η προκήρυξη έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε έναν κλειστό διαγωνισμό .

Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία, η υπουργός Πολιτισμού θα είχε παραιτηθεί!

Η απόφαση αυτή δικαιώνει την προσπάθειά μας να αναδείξουμε άλλο ένα κυβερνητικό σκάνδαλο, τον αγώνα των αρχαιολόγων που από την πρώτη στιγμή αντέδρασαν στην εκποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και τους δημοσιογράφους που είχαν το σθένος να ασχοληθούν με την υπόθεση.

Το ερώτημα που συχνά θέτει προσχηματικά η κυβέρνηση είναι πού θα βρούμε τα χρήματα για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να αλλάξουμε την πολιτική προς όφελος της κοινωνίας.

Είκοσι δισεκατομμύρια έχουν κοστίσει οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί!

Η ΕΛ.Α.Σ. δεσμεύεται ότι κάθε επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον σύμβαση θα επανεξεταστεί, πως η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα ενισχυθεί και, όπου διαπιστωθούν παραβάσεις καθήκοντος, θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

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