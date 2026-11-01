Κυψέλη: Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

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Κεραμοσκεπή έπεσε από σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πρωτέως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση της κεραμοσκεπής.

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