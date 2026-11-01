Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα – Ποιες οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

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Επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο εκδόθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό δελτίο.
Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, αλλά και τουλάχιστον έως αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Στις περιοχές αυτές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Ειδικότερα, για σήμερα Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Για αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται:
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