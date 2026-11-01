Κύκλωμα ΜΚΟ: Πώς έστηναν εράνους για άρρωστα παιδιά και διοχέτευαν τα χρήματα σε πολυτελή ζωή και στημένα ματς

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Οργή προκαλεί η αποκάλυψη ότι κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, με όχημα ΜΚΟ, φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Τα χρήματα που συγκέντρωναν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσά τους ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του και διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση συγκέντρωνε χρήματα μέσω εράνων, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες και χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση για νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού με νεοπλασματική ασθένεια. Για το συγκεκριμένο παιδί είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα δεν διατέθηκαν για τη νοσηλεία του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο φέρεται να αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ σε 34 περιπτώσεις γονέων διαπιστώθηκε ότι έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για αγορές πολυτελών ρούχων, ρολογιών και τσαντών επώνυμων οίκων, ταξίδια και γεύματα σε εστιατόρια, ενώ μέρος τους διοχετευόταν και σε εικονικές εταιρείες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να είχε ανοιχτή γραμμή με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη, προκειμένου να χειραγωγούνται αγώνες, κυρίως του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.

Ο ίδιος φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Για κάθε αγώνα φέρεται να διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό διαιτητών, ενώ τα χρήματα από τους εράνους χρησιμοποιούνταν και για στοιχηματισμό σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018 έως σήμερα, ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε κρατούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

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