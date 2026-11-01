ΝΔ για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Ακόμα μία φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

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Την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο κέντρο της Αθήνας, καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια και καλώντας όλα τα κόμματα να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους».

Η ανακοίνωση:

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της.

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