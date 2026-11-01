search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 12:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2026 10:22

Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας»

01.11.2026 10:22
mitsotakis-un-11

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με αναφορά στην ομιλία του στο Σ.Α. του ΟΗΕ, όπου για άλλη μια φορά απέρριψε το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, αρχίζει την τακτική εβδομαδιαία αναφορά του στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική. Γι’ αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας». 

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον. Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη – Η ανάρτησή του στα social media για το γεγονός

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει… λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι προβλέπει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Δικαίωση του εξαετούς αγώνα της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου»

siriza-sinedrio-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: «Εκείνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τα νοικοκυριά αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα»

kriti-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα – Ποιες οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

skertsos akiw nd – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ο Μητσοτάκης θα απολογηθεί για το άρθρο 23 και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

mitsotakis_3010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει... λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπουν... «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 12:46
PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Δικαίωση του εξαετούς αγώνα της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου»

siriza-sinedrio-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: «Εκείνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τα νοικοκυριά αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα»

kriti-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα – Ποιες οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

1 / 3