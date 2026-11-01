Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας»

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Με αναφορά στην ομιλία του στο Σ.Α. του ΟΗΕ, όπου για άλλη μια φορά απέρριψε το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, αρχίζει την τακτική εβδομαδιαία αναφορά του στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική. Γι’ αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον. Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».

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