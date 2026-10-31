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31.10.2026 10:22

Βλέπουν… «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

31.10.2026 10:22
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Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικό σενάριο παρουσιάζει σήμερα η «Εστία», η οποία βλέπει πίσω από τις κινήσεις της κυβέρνησης για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους ένα πολύ πιο φιλόδοξο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με απώτερο στόχο να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της.

Η εφημερίδα συνδέει μάλιστα το ενδεχόμενο αυτό με την πρόωρη εξόφληση ελληνικών δανειακών υποχρεώσεων, αλλά και με την συμφωνία με τη βουλγαρική κυβέρνηση για τα Οστά του Σαμουήλ», που είναι δώρο προς τη Σόφια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι εάν πρόκειται για πραγματικό σχεδιασμό ή για ένα ακόμη σενάριο περί ευρωπαϊκής εξόδου του Μητσοτάκη, από εκείνα που κατά καιρούς εμφανίζονται στο πολιτικό παρασκήνιο.

Πάντως, εάν υπάρχει έστω και κάποια βάση, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις προσωπικές φιλοδοξίες του πρωθυπουργού. Αφορά και το πολιτικό χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης, τις επόμενες εκλογές και τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία.

Διότι άλλο πράγμα να σχεδιάζεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και άλλο να έχεις ήδη αρχίσει να κοιτάζεις προς τη Φρανκφούρτη…

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