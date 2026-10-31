ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν έναν κοινό αντίπαλο: Τον Αλέξη Τσίπρα

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Μια ενδιαφέρουσα πολιτική σύμπτωση αρχίζει να διαμορφώνεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ: παρά τις διαφορές τους, έχουν αποκτήσει έναν κοινό ανταγωνιστή, τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό ίσως εξηγεί και την αξιοσημείωτη ηπιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν αρκετές φορές τα στελέχη των δύο κομμάτων το ένα το άλλο στα τηλεοπτικά πάνελ, σε αντίθεση με την ένταση που χαρακτήριζε παλαιότερα τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συμφωνία ή συνεννόηση.

Σημαίνει, όμως, ότι η αυτόνομη πολιτική προσπάθεια Τσίπρα αλλάζει τους συσχετισμούς και δημιουργεί νέα, ενδεχομένως συγκλίνοντα, συμφέροντα. Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να χάσει την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να απορροφηθεί από το νέο εγχείρημα.

Έτσι, εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσε ο ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ–ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί τώρα να αναπτύσσεται μια άτυπη σύμπτωση απέναντι στον Τσίπρα.

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