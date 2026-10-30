Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων»

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Μήνυμα προς την Άγκυρα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ενεργειακές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στο Manama Dialogue, που πραγματοποιείται στο Μπαχρέιν.

Χαρακτηρίζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο και άκυρο», τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εργαλειοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων στο πλαίσιο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο επιχειρεί να καθορίσει θαλάσσια όρια αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών. Επιπλέον, χρησιμοποίησε το παράδειγμα μιας υποθετικής συμφωνίας Ελλάδας και Τυνησίας, για να καταδείξει αυτό που χαρακτήρισε αντίθεση του τουρκολιβυκού μνημονίου με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Αντιπαρέβαλε, παράλληλα, τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ενεργειακά καλώδια, διαμηνύοντας ότι τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν μπορεί να παραμένουν όμηροι γεωπολιτικών ανταγωνισμών. «Δεν θα το δεχθούμε», είπε, αναφερόμενος τόσο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, όσο και στο αντίστοιχο σχέδιο σύνδεσης με την Αίγυπτο.

Μήνυμα για τις εκλογές και την οικονομία

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβασή τους. «Θα έχουμε εκλογές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τις κερδίσουμε», είπε χαρακτηρίζοντας την πολιτική σταθερότητα ως πλεονέκτημα για τη χώρα.

Παράλληλα, αποκάλεσε την ελληνική οικονομία «ευρωπαϊκό success story», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερα επιτόκια από ορισμένες χώρες της G7.

Γέφυρα με τις χώρες του Κόλπου

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως γέφυρα συνεργασίας με τις αραβικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον οικονομικό διάδρομο IMEC, στο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων EMC, αλλά και στον ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Στάθηκε στην ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αφορμή την ένταξη της δεύτερης φρεγάτας Belharra, τον «Νέαρχο», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δαπανά το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», υποστήριξε ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου η Ευρώπη να ενισχύσει έμπρακτα την παρουσία της και τη συνεργασία της με τις χώρες του αραβικού κόσμου.

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