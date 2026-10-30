Κουφονικολάκου: «Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης»

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Την αλληλεγγύη Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην 52χρονη χαμηλοσυνταξιούχο με βαριά αναπηρία, η οποία δίνει μάχη για να προστατεύσει την κατοικία της από τον πλειστηριασμό, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105,5.

«Είναι γεγονός ότι ακόμα και μια 52χρονη με βαριά αναπηρία πρέπει να δώσει μάχη για να κρατήσει το σπίτι της και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι της με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για εμάς αυτή η βαρβαρότητα έχει κυβερνητική υπογραφή», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, επιρρίπτοντας στην κυβέρνηση την ευθύνη για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με τον νέο πτωχευτικό νόμο του 2020 και για το καθεστώς ανεξέλεγκτης δράσης των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Συνεχίζοντας την κριτική της στην κυβέρνηση, παρουσίασε στοιχεία για την έκταση των πλειστηριασμών, επισήμανε ότι από το 2019 καταγράφεται αύξηση 131% στους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, ενώ την περίοδο 2022-2025 κατακυρώθηκαν 42.521 ακίνητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση ως προς τη στεγαστική επιβάρυνση, με μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών να κατευθύνεται πλέον στις δαπάνες στέγασης.

«Νομοθετική επαναθεμελίωση της προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, με νομοθετική επαναθεμελίωση της προστασίας της κυριότητας, δημιουργία δημόσιου φορέα εξαγοράς και ρύθμισης δανείων και ευνοϊκές ρυθμίσεις με βάση το πραγματικό εισόδημα των δανειοληπτών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προτεραιότητα των ευάλωτων νοικοκυριών, στη διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας, καθώς και στην υποχρεωτική πρόταση βιώσιμης ρύθμισης πριν από κάθε μεταβίβαση δανείου ή αναγκαστικό μέτρο.

«Όταν λέμε κανόνες για τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης, δεν εννοούμε κανόνες στα χαρτιά. Εννοούμε στην πράξη», ανέφερε, ζητώντας αυστηρή αδειοδότηση, εποπτεία, ελέγχους και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής κοινωνικά προσιτής κατοικίας, με τη δημιουργία 50.000 πρόσθετων προσιτών στεγαστικών επιλογών μέσα σε μία τετραετία. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας, η οριοθέτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων.

Αναφερόμενη στην περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υπερασπίστηκε τις πολιτικές επιλογές της τότε κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών, διατηρήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Η κυβέρνηση απέχει από την κοινή λογική σιωπώντας για τη γενοκτονία στη Γάζα και αδιαφορώντας για το εμπάργκο στην Κούβα»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου καταδίκασε την επιλογή αποχής της ελληνικής κυβέρνησης από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την άρση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο κατά της Κούβας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα όφειλε να στηρίξει τον σεβασμό της κυριαρχίας της χώρας και τον τερματισμό των μέτρων που πλήττουν τον κουβανικό λαό.

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε μια κυβέρνηση η οποία απέχει από την κοινή λογική, είτε σιωπώντας μπροστά στη γενοκτονία στη Γάζα είτε αδιαφορώντας για το εμπάργκο που επιβάλλεται στον κουβανικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανέλαβε ότι είναι άκυρο και παράνομο και δεν παράγει νομική ισχύ αλλά ότι είναι επικίνδυνο. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ενεργότερη διπλωματική κινητοποίηση της Ελλάδας, αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πίεσης προς τη Λιβύη, ενίσχυση των συνεργασιών με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Αίγυπτο, καθώς και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, με εξέταση και της δυνατότητας προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

«Η κυβέρνηση κανονικοποιεί τη διαφθορά – Δεν συμφιλιωνόμαστε με τη σπατάλη δημοσίου χρήματος που λείπει από τους πολίτες»

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν για τα φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας, κάνοντας αναφορά στην υπόθεση των Τεμπών, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει σημειώσει ένα ρεκόρ διαφθοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί στην κοινωνία η αντίληψη πως η διαφθορά αποτελεί μια φυσιολογική κατάσταση. «Η κυβέρνηση θέλει να κανονικοποιήσει τη διαφθορά, να συμφιλιώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με το ότι πάντα έτσι ήταν τα πράγματα. Ε, όχι, δεν συμφιλιωνόμαστε! Δεν συμφιλιωνόμαστε με το να ξοδεύεται το δημόσιο χρήμα, γιατί λείπει από τους πολίτες και τους στοιχίζει…».

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, υπογράμμισε ότι απαιτούνται τόσο αλλαγή πολιτικής κουλτούρας όσο και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαφάνειας για τις δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεση μητρώων, προκειμένου να εντοπίζει εγκαίρως πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καρτέλ εταιρειών, ύποπτες αναθέσεις και εταιρείες μιας ημέρας.

«Χρειαζόμαστε μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία να είναι σε θέση να ρυθμίσει, να εποπτεύσει και να συγκρουστεί, αν είναι αναγκαίο, με τα ιδιωτικά συμφέροντα», τόνισε, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενός διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης και ουσιαστικής ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μιλώντας για την πολιτική παρουσία της ΕΛ.Α.Σ., η Θεώνη Κουφονικολάκου επισήμανε ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία οργανωτικής συγκρότησης, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και κοινοβουλευτική παρουσία. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της δυναμικής του κόμματος, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων.

Σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, κάλεσε το κόμμα να ξεκαθαρίσει τη θέση του, επισημαίνοντας ότι οι αντιφατικές δημόσιες τοποθετήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δημιουργούν πολιτική ασάφεια. «Αυτή την περίοδο πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Χρειάζεται ρητή δέσμευση και μια συνεκτική γραμμή μέχρι τις εκλογές».

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