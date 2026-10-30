ΕΛΑΣ: Ο Τσίπρας συναντήθηκε με ντελιβεράδες – Νομοσχέδιο για τα δικαιώματά τους (Video)

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Με εκπροσώπους των εργαζόμενων στη διανομή (ντελίβερι) συναντήθηκε στου Ζωγράφου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον τομεάρχη Εργασίας του κόμματος, Διονύση Τεμπονέρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συζήτησε με τους εκπροσώπους του κλάδου τα προβλήματα που προκύπτουν από την συνεργασία των καταστημάτων εστίασης αλλά και των ίδιων των διανομέων με τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και για γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο του delivery και τόνισε ότι τάσσεται υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο και κατά της εντατικοποίησης της εργασίας.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στα social media o Α.Τσίπρας σημείωσε: «Ακούμε συχνά το “έχει φύγει το παιδί” για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει “παίζοντας τη ζωή του κορώνα γράμματα” και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα. Μας φέρνουν φαγητό, καφέ, φάρμακα, ακόμα και τα ψώνια του supermarket. Κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους. Στη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους τους δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μας νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου. Του κλάδου των ντελιβεράδων».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, το νομοσχέδιο θα προβλέπει:

Διαφάνεια και έλεγχος στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων.

και έλεγχος στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων. Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι.

κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι. Κατάργηση των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες.

των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες. Πλήρης επαναφορά της προστασίας των συλλογικων συμβάσεων.

της προστασίας των συλλογικων συμβάσεων. Μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας – κατοχύρωση κάλυψης από εργατικά ατυχήματα.

«Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… “που έχει φύγει” για να μας εξυπηρετήσει».

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