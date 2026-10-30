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30.10.2026 10:14

Τέμπη: Αναδείχθηκαν τα 19 μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο – Πότε αρχίζει η δίκη

30.10.2026 10:14
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Τα δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο αναδείχθηκαν, μετά από κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Με κλήρωση αναδείχθηκε και ο δικαστικός λειτουργός που θα ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του στο Ειδικό Δικαστήριο. Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου έγινε μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του ΣτΕ και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Από την κλήρωση των μελών του Αρείου Πάγου τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου που κληρώθηκαν είναι οι εξής: Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού Τζανετάτου. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη, Λούλη Ερασμία.

Από το ΣτΕ,τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου είναι οι : Δημήτριος Τομαράς, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος, Ιωάννης Παπαγιάννης.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναδείχθηκε εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου η κ. Άννα Καλουτά. Αναπληρώτρια αναδείχθηκε η κ. Ευσταθία Καπαγιάννη.

Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, μόλις λάβει το πρακτικό της Βουλής, με το οποίο ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, ορίζει με πράξη του τη δικάσιμο σε χρονικό διάστημα από σαράντα (40) έως εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της πράξης, τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Ειδικό Δικαστήριο και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

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Στην Ολομέλεια η «κλήρωση» για το Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλου

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:40
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