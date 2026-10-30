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ΕΛΛΑΔΑ

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30.10.2026 11:15

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα, αντιστάθηκε στη σύλληψη

30.10.2026 11:15
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Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε 42χρονος στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη χθες το βράδυ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του ΚΟΚ.

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