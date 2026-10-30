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30.10.2026 10:17

Πύργος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο σε πλατεία – Έξι συλλήψεις

30.10.2026 10:17
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Στη σύλληψη δύο 14χρονων ανηλίκων καθώς και μίας ενήλικης γυναίκας προχώρησαν χθες (29/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΔΙ) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ των οποίων για πρόκληση σωματικής βλάβης, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για εξύβριση και απειλή.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, οι δυο 14χρονοι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε συνομήλικο τους, ο οποίος βρίσκονταν σε πλατεία, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ο ένας ανήλικος κατηγορούμενος, χτύπησε με γκλοπ στο κεφάλι τον παθόντα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας τον και απειλώντας τον.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, έπεσε στο έδαφος το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου, το οποίο αφαίρεσαν οι ανήλικοι και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της ενήλικης συλληφθείσας, η οποία ήταν παρούσα στην επίθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του 14χρονου.

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